Масштабный "отток мозгов": квалифицированные работники выезжают из Украины

46% компаний Украины отметили, что отток молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность, а 42% не почувствовали влияния. Дефицит кадров на рынке труда испытывают 74% компаний, особенно в рабочих и технических специальностях, а также из-за перебоев с электроснабжением, что увеличили потери рабочего времени.