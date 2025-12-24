Масштабный "отток мозгов": квалифицированные работники выезжают из Украины
- Украина занимает 7-е место в глобальном рейтинге "оттока мозгов" с индексом 8,4 по 10-балльной системе.
- Худшие показатели зафиксированы только в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.
С 2007 по 2024 годы из Украины выехало достаточно много молодых кадров, которые нашли работу за рубежом. В глобальном рейтинге Украина занимает 7-е место по уровню "оттока мозгов".
Насколько много людей уехали из Украины?
Первое место по количеству людей, уехавших, занимает Самоа – государство в Океании, пишет 24 Канал со ссылкой на рейтинг The Global Economy.
Украина по показателю "оттока мозгов" заняла 7-е место с индексом 8,4 (по 10-балльной системе, где 10 – высокий уровень). Индекс учитывает количество квалифицированных граждан, которые эмигрируют из стран с низким и ниже среднего уровнем доходов в страны с высокими доходами.
- Худшие показатели в мире, кроме Самоа, зафиксированы только в Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.
- Для примера, 8-е место в рейтинге занимает Албания, 15-е – Молдова, Грузия – 31-е, Беларусь – 117-е, Россия – 127-е.
Наименьший "отток мозгов" зафиксирован в Австралии, Норвегии и Швеции.
Что известно о рынке труда в Украине и мире?
На рынке труда растет спрос на многофункциональных работников, которые сочетают различные компетенции. Наибольший спрос на медицинский персонал, IT-специалистов, строителей, инженеров, работников логистики, аграриев, водителей и преподавателей.
46% компаний Украины отметили, что отток молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность, а 42% не почувствовали влияния. Дефицит кадров на рынке труда испытывают 74% компаний, особенно в рабочих и технических специальностях, а также из-за перебоев с электроснабжением, что увеличили потери рабочего времени.
Всего к 2030 году 41% компаний в мире планируют сократить персонал из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, в частности в почтовых службах, среди исполнительных секретарей и специалистов по расчету зарплаты.