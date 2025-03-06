Сколько потеряли международные компании после выхода из России
После начала полномасштабной войны в Украине, многие компании вышли с российского рынка. Часть организаций лишь сократила свою деятельность.
Каковы потери международных компаний из-за выхода с российского рынка
В целом прекратили или сократили свою деятельность на российской территории около 1 300 компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на KSE Institute.
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По состоянию на март, ситуация выглядит так:
- 481 компания – полностью покинула военный рынок;
- 1 357 – сократили деятельность или находятся в процессе выхода.
Общие потери этих компаний превысили 170 миллиардов долларов. Основная часть из этой суммы – 167 миллиардов долларов – это списание активов.
Обратите внимание! Более 57 миллиардов долларов из указанной суммы – это активы, конфискованные российским правительством (реальная стоимость этих активов – 74 миллиарда долларов). Еще эти компании дополнительно заплатили 3 миллиардов долларов в качестве налога за выход с рынка России.
Больше всего пострадали компании из таких стран:
- США – потери составили 46 миллиардов долларов;
- Германия – 44,5 миллиарда долларов;
- Великобритания – 35,1 миллиарда долларов 35 1 миллиарда долларов;
- Франция – 12,1 миллиарда долларов;
- Австрия – 6,7 миллиарда долларов;
- Финляндия – 5,1 миллиарда долларов.
Одни из самых больших потерь были у British Petroleum (BP) после выхода из "Роснефти" – 25,5 миллиарда долларов.
Заметьте! Сейчас известно о меньшей мере 30 компаниях, которые стали жертвами принудительного изъятия активов. Среди них: Carlsberg, ExxonMobil и Danone.