Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году украинская пенсионная система продолжает реформироваться, и ключевую роль в выходе на пенсию играет страховой стаж. Именно от количества лет уплаченных взносов в Пенсионный фонд зависит не только возраст выхода на пенсию, но и ее размер.

60 лет: базовое условие выхода на пенсию

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Этот показатель постепенно увеличивался в рамках пенсионной реформы, начатой в 2017 году, інформує 24 Канал.

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Если стажа не хватает, есть возможность выйти на пенсию позже или при других условиях. В частности:

В 63 года – для тех, кто имеет от 22 до 31 лет стажа.

В 65 лет – если стаж составляет от 15 до 21 года.

Таким образом, даже с меньшим стажем можно получить пенсию, но придется работать дольше.

Что делать, если стажа меньше 15 лет

Если у человека по состоянию на 2025 год нет хотя бы 15 лет страхового стажа, права на пенсию по возрасту он не имеет. Однако есть альтернатива - получение социальной помощи. Социальная выплата предоставляется по достижении 65 лет, и ее размер зависит от совокупного дохода семьи.

Чтобы избежать такой ситуации, можно воспользоваться возможностью докупить стаж. В 2025 году стоимость одного месяца страхового стажа составляет 3 520 гривен (44% от минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 8 000 грн).

Как определить свой страховой стаж

Страховой стаж - это период, в течение которого за человека или им самостоятельно уплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины. В стаж засчитываются:

Официальная работа, где работодатель платил единый социальный взнос (ЕСВ).

Периоды военной службы, обучения на дневной форме до 2004 года, декретный отпуск.

Периоды, за которые взносы уплачивались добровольно.

Исключения для определенных категорий

Отдельные категории граждан имеют право на выход на пенсию раньше стандартных сроков. Это касается:

Военных и участников боевых действий. Работников вредных и тяжелых профессий (Списки №1 и №2). Медиков, педагогов и артистов при наличии специального стажа.

Почему важно иметь официальный стаж Недостаточное количество страхового стажа может стать серьезным препятствием для получения пенсии в будущем. В Украине работает накопительная система, где пенсионные выплаты напрямую зависят от взносов, сделанных в течение трудовой жизни. Чем больше стаж и чем выше взносы, тем выше размер пенсии.

Итак, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 32 года страхового стажа. При отсутствии этого показателя возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности стажа. Для тех, кто не имеет даже 15 лет стажа, предусмотрена социальная помощь.