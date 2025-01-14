Стажа нужно больше: как изменились условия выхода на пенсию

В Украине с начала 2025 года изменился размер стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Это связано с реформой пенсионной системы, начатой в предыдущие годы. Отныне страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один дополнительный год.

Что изменится в начислении стажа

Изменения касаются пенсионного возраста, необходимого страхового стажа и других аспектов, влияющих на доступ граждан к пенсионным выплатам. 24 Канал рассказывает, какие нововведения стали актуальными в этом году.

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Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа, то есть периода, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Кроме того, в 2025 году завершается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, которое началось еще в 2011 году. Теперь женщины выходят на пенсию по возрасту на тех же условиях, что и мужчины - в 60 лет, при условии наличия необходимого страхового стажа.

Особенности для льготных категорий

Военные . Для лиц, которые принимали участие в боевых действиях, пенсионный возраст снижен. Военнослужащие, участники боевых действий и другие категории могут выйти на пенсию раньше, в зависимости от условий их службы и статуса.

. Для лиц, которые принимали участие в боевых действиях, пенсионный возраст снижен. Военнослужащие, участники боевых действий и другие категории могут выйти на пенсию раньше, в зависимости от условий их службы и статуса. Вредные условия труда. Лица, которые работали в тяжелых или опасных условиях, имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого нужен соответствующий стаж работы по Списку №1 или №2.

Внимание! С 1 января до 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет.

Что делать, если стажа недостаточно

Лица, которые не имеют необходимого страхового стажа после достижения 60 лет, могут выйти на пенсию в 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа,

– объяснила эксперт по правовым вопросам Елена Воронкова из адвокатской компании "Иван Хомич".

В частности, лица со страховым стажем от 22 до 32 лет могут выйти на пенсию в 63 года, а лица со стажем от 15 до 22 лет – в 65 лет.

Воронкова также отметила, что территориальные органы Пенсионного фонда, хотя это прямо и не прописано, но учитывают дополнительный страховой стаж, приобретенный после достижения 60 лет.

То есть, если человек накопил необходимый страховой стаж в возрасте 61 или 62 лет, он может выйти на пенсию раньше стандартного пенсионного возраста (63 или 65 лет), если учитывать условия, действовавшие на момент достижения им 60-летнего возраста.

Например, если в 60 лет у лица уже есть 31 год стажа из необходимых 32, и если такое лицо доработало один год стажа, оно имеет право выйти на пенсию в соответствующем возрасте - 60 или 61 год.

Как определить страховой стаж

По новым условиям, для назначения пенсии лицу нужно достичь 60 лет и после 2028 года необходимо будет иметь уже 35 лет стажа. Поэтому до 2028 года, например, в текущем, 2025-м, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. А вот дальше – произойдут определенные изменения.

Важным нововведением относительно права выхода на пенсию является то, что лица, которые приближаются к 65-летнему возрасту, должны будут соответствовать определенным критериям. Для тех, кто не достигнет необходимого страхового стажа в возрасте 60 или 63 лет, выход на пенсию в 65 лет будет возможен при условии наличия не менее 25 лет стажа. Забегая вперед до 2028 года, лица, желающие выйти на пенсию в 2025 году, должны будут иметь от 15 до 22 лет страхового стажа, чтобы иметь право на пенсию.

То есть, глобально, до 2028 года в Украине будут продолжать действовать те же требования для выхода на пенсию. Однако, для тех, кто будет выходить на пенсию после 2028 года будут действовать требования о наличии уже большего количества лет страхового стажа.

Добавим, что пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.