Когда можно оформить пенсию по возрасту

В Украине пенсию по возрасту можно оформить при наличии необходимого страхового стажа. Если человек не имеет достаточного количества страхового стажа в 60 лет, он сможет получить пенсию сразу после его приобретения, не дожидаясь 63-летнего возраста.

Сколько нужно стажа

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), возраст выхода на пенсию (60, 63 или 65 лет) зависит от приобретенного страхового стажа, информирует 24 Канал.

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Для каждой возрастной категории определена минимальная продолжительность страхового стажа, необходимая для получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Если человек не имеет достаточного стажа на момент достижения 60-летнего возраста, он может продолжить работать и получить пенсию сразу после достижения необходимого стажа.

Например, если человек после 60 лет еще будет работать и через полгода приобретет 32 года стажа, он может обратиться за пенсией сразу после выполнения этого условия, не дожидаясь 63-летнего возраста.

Пенсионная реформа

Это нововведение направлено на обеспечение гибкости в пенсионной системе и дает возможность гражданам получать выплаты, как только они соответствуют установленным требованиям.

В то же время остается актуальным вопрос пенсионной реформы, ведь демографическая ситуация и экономические вызовы требуют дальнейших изменений в системе социального обеспечения.