ФЛП доступна новая выплата на генератор: как оформить деньги через Дію и кто не сможет этого сделать

Малые ФЛП могут получить денежную выплату от государства, которую можно потратить на покупку энергооборудования или горючего и оформить через Дію. Однако есть условия, связанные с уплатой налогов и количеством наемных работников.

Кто может получить выплату на генератор?

В программе могут участвовать ФЛП 2-й или 3-й группы, сообщает Действие.

Они должны работать в сферах:

торговли продуктами;

питания;

медицины;

перевозок;

образования.

Заявление могут подать ФОПы, которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территориях активных боевых действий.

Направить помощь можно на:

Энергооборудование: генераторы, аккумуляторы, инверторы, СНЕ. Солнечная энергия: панели и все необходимые комплектующие. Электротовары: стабилизаторы, защитные устройства, кабели, материалы для монтажа. Эксплуатация: топливо для генераторов и услуги по монтажу или вводу оборудования в работу. Коммунальные платежи: оплата услуг электроснабжения.

Как оформить деньги через Дию?

Авторизуйтесь на портале Дія (раздел "Помощь ФЛП на энергоустойчивость").

Проверьте данные о себе;

Выберите, на что планируете потратить помощь;

Подтвердите, что помощь будет потрачена по целевому назначению;

Откройте Дія.Карточку;

Выберите Дія.Карту;

Просмотрите данные заявления и подпишите его;

Ожидайте начисления.

Какой размер денежной помощи на энергоустойчивость?

Размер помощи зависит от количества наемных работников:

1 работник – 7 500 гривен;

2 работника – 9 000 гривень;

3 работника – 10 500 гривен;

4 работника – 12 000 гривен;

5 работников – 13 500 гривен;

6+ работников – 15 000 гривен.

Обратите внимание! Для получения выплаты дата регистрации ФЛП должна быть 1 декабря 2025 или раньше, имеющиеся наемные работники, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026.

