Лишат выплат: как немецкое правительство призывает беженцев к трудоустройству

Из-за миграционного кризиса и нехватки рабочей силы немецкие власти решили пересмотреть свой подход к занятости беженцев, в том числе из Украины. Немецкий бизнес готов помочь в трудоустройстве.

Интеграция беженцев

Министр труда ФРГ Губертус Гайль заявил о готовности ведущих немецких бизнес-ассоциаций, профсоюзов и местных органов власти активно способствовать ускоренной интеграции беженцев на рынке труда. Он подчеркнул, что те, кто не желает сотрудничать или отказывается от предложенной работы, могут быть лишены выплат.

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Мы говорим о потенциальных 400 тысячах человек на нашем рынке труда, имеющих хотя бы базовые знания немецкого языка,

– уточнил Гайль.

Около 200 тысяч человек – это беженцы из Украины, которые прошли интеграционный курс или собираются это сделать. Министр труда отмечает особо важное привлечение этих людей к работе быстро.

Какая ситуация с украинскими беженцами

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

В октябре, в контексте миграционного кризиса и нехватки рабочей силы, немецкие власти решили пересмотреть свой подход к занятости беженцев, в том числе из Украины.

18 октября Губертус Гайль, обращаясь к украинским беженцам, заявил, что языковой барьер снижается, а значит, пора идти работать.

19 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, где сообщил о начале широкомасштабных действий для того, чтобы находящиеся в стране украинские граждане смогли выйти на немецкий рынок труда.

Вместе с этим исполнительный директор немецкой ассоциации работодателей (BDA) Штеффен Кампетер также отметил, что трудоустройство беженцев должно стать приоритетом.

Любые возможности трудоустройства лучше, чем оставаться на трансфертных выплатах,

– сказал Кампетер.

Какие требования к украинским беженцам

Планируется ужесточение требований к украинским беженцам в Германии. В то время как немецкие безработные должны регулярно представлять отчеты о своих поисках работы в местные отделения агентства по труду (Jobcenter), украинцев это не касалось. Однако, согласно заявлениям Губертуса Гайля, эта ситуация изменится.

Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины.

Следовательно, украинские получатели Bürgergeld будут обязаны регулярно, по крайней мере каждые шесть недель, сообщать о своих усилиях по трудоустройству. Кроме того, агентство по труду будет более активно предлагать конкретные вакансии этим лицам.