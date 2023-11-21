Интеграция беженцев
Министр труда ФРГ Губертус Гайль заявил о готовности ведущих немецких бизнес-ассоциаций, профсоюзов и местных органов власти активно способствовать ускоренной интеграции беженцев на рынке труда. Он подчеркнул, что те, кто не желает сотрудничать или отказывается от предложенной работы, могут быть лишены выплат.
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Мы говорим о потенциальных 400 тысячах человек на нашем рынке труда, имеющих хотя бы базовые знания немецкого языка,
– уточнил Гайль.
Около 200 тысяч человек – это беженцы из Украины, которые прошли интеграционный курс или собираются это сделать. Министр труда отмечает особо важное привлечение этих людей к работе быстро.
Какая ситуация с украинскими беженцами
В октябре, в контексте миграционного кризиса и нехватки рабочей силы, немецкие власти решили пересмотреть свой подход к занятости беженцев, в том числе из Украины.
- 18 октября Губертус Гайль, обращаясь к украинским беженцам, заявил, что языковой барьер снижается, а значит, пора идти работать.
- 19 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, где сообщил о начале широкомасштабных действий для того, чтобы находящиеся в стране украинские граждане смогли выйти на немецкий рынок труда.
Вместе с этим исполнительный директор немецкой ассоциации работодателей (BDA) Штеффен Кампетер также отметил, что трудоустройство беженцев должно стать приоритетом.
Любые возможности трудоустройства лучше, чем оставаться на трансфертных выплатах,
– сказал Кампетер.
Какие требования к украинским беженцам
Планируется ужесточение требований к украинским беженцам в Германии. В то время как немецкие безработные должны регулярно представлять отчеты о своих поисках работы в местные отделения агентства по труду (Jobcenter), украинцев это не касалось. Однако, согласно заявлениям Губертуса Гайля, эта ситуация изменится.
Следовательно, украинские получатели Bürgergeld будут обязаны регулярно, по крайней мере каждые шесть недель, сообщать о своих усилиях по трудоустройству. Кроме того, агентство по труду будет более активно предлагать конкретные вакансии этим лицам.