Зарплаты под защитой: государство компенсирует бизнесу "простой" из-за обстрелов

Юлия Свириденко объявила о запуске новой государственной инициативы под названием "Точка опоры". Ее главная цель - поддержать бизнес, который пострадал от российских обстрелов, и помочь компаниям не потерять своих работников.

Как бизнесу получить компенсацию от государства за "простой"?

Речь идет о предприятиях, которые были вынуждены временно остановить работу из-за разрушений или сейчас пытаются восстановиться после атак. Именно для них предусмотрена финансовая помощь от государства, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Смотрите также Российский удар уничтожил терминал "Новой почты": предусмотрена ли компенсация за посылки

В рамках программы работодатели смогут получить частичную компенсацию зарплат сотрудников за период простоя. Более того, государство также будет покрывать расходы на единый социальный взнос с этих выплат.

Программа поможет бизнесу сохранить команды в самый сложный период, восстановиться и продолжать работать. А людям – сохранить работу, доход и страховой стаж,

– говорит Свириденко.

Какую компенсацию за убытки из-за войны можно получить?

Компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 миллионов гривен, а для остальной территории размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 миллионов.

Чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество необходимо:

Внести имущество в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Подать в Агентство заявление о предоставлении компенсации. К заявлению приложить: документы, подтверждающие право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фото повреждения (при наличии), акт обследования, отчет о техническом состоянии, доказательства уничтожения/повреждения (акты/справки ГСЧС, национальной полиции и т.д.) техпаспорт, акт и отчет об оценке имущества, документы на подписанта. В течение 30 дней получить компенсацию.

Какая еще помощь есть для бизнеса в Украине?