Детскую выплату еЯсли могут распространить на индивидуальных предпринимателей, однако есть нюанс, – Свириденко

Правительство Украины рассматривает возможность распространения государственной программы "еЯсли" на женщин, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Однако для этого необходимо провести определенную подготовительную работу.

Когда женщины-ФЛП смогут получать помощь "еЯсли"?

, Правительство готово проработать вариант,, по которому в программе смогут участвовать женщины-ФЛП. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

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По ее словам,, вопрос кадрового обеспечения и привлечения женщин на рынок труда является одним из ключевых для бизнеса.

Мы готовы рассмотреть возможности расширения этой программы на физических лиц-предпринимателей. Но нас вместе с министром социальной политики беспокоит вопрос построения сразу антифрод-системы, чтобы избежать злоупотреблений со стороны ФЛП, которые никогда не занимались предоставлением этих видов услуг, которые просто могут злоупотреблять за счет таких изменений,

– сказала Свириденко.

Итак, среди основных рисков, которые называют в Кабмине – возможное оформление ФЛП без реальной предпринимательской деятельности.

Что стоит знать о "еЯслах"?

В 2026 году размер выплаты "еЯсли" составляет 8 тысяч гривен ежемесячно на каждого ребенка, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 12 тысяч гривен ежемесячно на каждого ребенка, сообщает ПФУ.

Право на эту помощь имеет мать или другой законный представитель, который фактически осуществлял уход за ребенком и вышел на работу в режиме полного рабочего дня. Выплаты начнутся после достижения ребенком 1-летнего возраста и будут продолжаться до его 3-летия.

Для оформления необходимы:

базовые документы (паспорт или ID-карта с данными о месте проживания, РНОКПП);

копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);

копия или выписка из приказа (распоряжения) работодателя о выходе на работу в режиме полной занятости, или справка о подтверждении места работы с указанием работы в режиме полной занятости;

для опекуна – копия решения об установлении опеки.

Какие еще есть выплаты на ребенка?

При рождении малыша государство выплачивает единовременно 50 тысяч гривен. С 1 января такую помощь начислили уже почти 28 тысячам женщин.

Поддержка в период до и после родов в настоящее время составляет 7 тысяч гривен ежемесячно. По словам премьер-министра, такие выплаты уже получили почти 20 тысяч женщин.

Также ежемесячно выплачивают средства семьям на уход за ребенком до 1 года. С начала 2026 года сумма также составляет 7 тысяч гривен. Выплаты поступили более чем 114 тысячам родителей.

Правительство усовершенствовало использование "детских" средств, чтобы родители могли лучше обеспечить первоочередные потребности ребенка. Для этого оно систематизировало перечень разрешенных направлений расходов для всех видов выплат. Таким образом, родители могут тратить их:

на детскую и семейную одежду;

на детскую обувь;

в продовольственных магазинах и супермаркетах;

в магазинах спортивных товаров и книжных магазинах;

в парках, на аттракционах, в развлекательных центрах для детей;

на врачей;

на услуги по уходу за детьми;

в аптеках и массажных салонах;

на электронное оборудование и игрушки;

в музеях и на выставках и т. д.

Однако средства должны расходоваться именно на конкретные нужды ребенка.