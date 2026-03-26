Украинцам выплатят до 4 000 долларов от Чехии: какие условия
26 марта, 12:00
Украинцам выплатят до 4 000 долларов от Чехии: какие условия

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Украинцы могут получить до 4 000 долларов от чешского грантового проекта.
  • Приоритет в выплатах предоставляется уязвимым группам, таким как внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие родители, люди старшего возраста и ветераны.

Весной стартовал новый грантовый проект от гуманитарной организации "Человек в беде". Поэтому украинцы, которые из-за войны потеряли работу или стабильный доход, могут получить выплату от Чехии.

Что известно о выплатах от Чехии?

Проект предусматривает финансовую и образовательную поддержку для начинающих предпринимателей, сообщили в чешской организации People in Need Ukraine.

Инициатива реализуется при финансовой помощи Швейцарии и направлена на тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, но имеет идею для собственного дела.

Участники программы могут рассчитывать на микрогрант в размере до 4 000 долларов. Эти средства разрешено потратить на все, что нужно для старта бизнеса, в частности:

  • покупку оборудования;
  • ремонт или обустройство помещения;
  • закупку материалов;
  • рекламу и продвижение;
  • другие расходы, связанные с запуском.

Кроме финансирования, участники получат доступ к:

  1. Учебным программам
  2. Консультациям
  3. Менторской поддержки

Кому предоставляют приоритет в выплатах?

Организаторы особенно будут поддерживать людей из уязвимых категорий:

  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • людей с инвалидностью;
  • одиноких родителей;
  • людей старшего возраста;
  • ветеранов.

Именно эти группы чаще всего сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поэтому для них такая инициатива может стать критически важной.

Как можно податься на получение помощи от Чехии?

Подать заявку могут совершеннолетние украинцы – как местные жители, так и переселенцы – проживающих в определенных регионах. В частности, программа доступна для жителей:

  • Днепропетровской области (Днепр, Кривой Рог, Павлоград, а также Днепровский и Самаровский районы);
  • Харьковской области (Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский, Чугуевский районы).

Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 31 марта 2026 года и представить свою бизнес-идею. После отбора лучшие проекты получат финансирование и сопровождение.

Какая еще помощь есть для бизнеса в Украине?

  • В Украине действует программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", которую расширили в январе 2026 года. Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили с 150 до 250 миллионов гривен.

  • В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, также добавили когенерационные установки. Таким образом бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации.

  • Малые ФОПы 2-й или 3-й группы могут получить выплату для покупки энергооборудования через Дію, если они не работают на оккупированных или боевых территориях. Размер помощи варьируется от 7 500 до 15 000 гривен в зависимости от количества наемных работников, причем ФЛП должен быть зарегистрирован до 1 декабря 2025 года.