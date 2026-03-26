Украинцам выплатят до 4 000 долларов от Чехии: какие условия
- Украинцы могут получить до 4 000 долларов от чешского грантового проекта.
- Приоритет в выплатах предоставляется уязвимым группам, таким как внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие родители, люди старшего возраста и ветераны.
Весной стартовал новый грантовый проект от гуманитарной организации "Человек в беде". Поэтому украинцы, которые из-за войны потеряли работу или стабильный доход, могут получить выплату от Чехии.
Что известно о выплатах от Чехии?
Проект предусматривает финансовую и образовательную поддержку для начинающих предпринимателей, сообщили в чешской организации People in Need Ukraine.
Инициатива реализуется при финансовой помощи Швейцарии и направлена на тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, но имеет идею для собственного дела.
Участники программы могут рассчитывать на микрогрант в размере до 4 000 долларов. Эти средства разрешено потратить на все, что нужно для старта бизнеса, в частности:
- покупку оборудования;
- ремонт или обустройство помещения;
- закупку материалов;
- рекламу и продвижение;
- другие расходы, связанные с запуском.
Кроме финансирования, участники получат доступ к:
- Учебным программам
- Консультациям
- Менторской поддержки
Кому предоставляют приоритет в выплатах?
Организаторы особенно будут поддерживать людей из уязвимых категорий:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- людей с инвалидностью;
- одиноких родителей;
- людей старшего возраста;
- ветеранов.
Именно эти группы чаще всего сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поэтому для них такая инициатива может стать критически важной.
Как можно податься на получение помощи от Чехии?
Подать заявку могут совершеннолетние украинцы – как местные жители, так и переселенцы – проживающих в определенных регионах. В частности, программа доступна для жителей:
- Днепропетровской области (Днепр, Кривой Рог, Павлоград, а также Днепровский и Самаровский районы);
- Харьковской области (Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский, Чугуевский районы).
Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 31 марта 2026 года и представить свою бизнес-идею. После отбора лучшие проекты получат финансирование и сопровождение.
Какая еще помощь есть для бизнеса в Украине?
В Украине действует программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", которую расширили в январе 2026 года. Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили с 150 до 250 миллионов гривен.
В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, также добавили когенерационные установки. Таким образом бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации.
Малые ФОПы 2-й или 3-й группы могут получить выплату для покупки энергооборудования через Дію, если они не работают на оккупированных или боевых территориях. Размер помощи варьируется от 7 500 до 15 000 гривен в зависимости от количества наемных работников, причем ФЛП должен быть зарегистрирован до 1 декабря 2025 года.