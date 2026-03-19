Бизнес будет получать большие компенсации за уничтоженное имущество: как выросла сумма выплат

Правительство расширяет программу страхования военных рисков, поэтому компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество возрастут. В отдельных случаях сумма увеличилась на десятки миллионов гривен.

Какую компенсацию за ущерб из-за войны можно получить?

Компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 миллионов гривен, а для остальной территории размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 миллионов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество:

увеличили предельную сумму компенсации – с 10 миллионов гривен до 30 миллионов;

отменили норму, по которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или иной государственной поддержки;

заявки можно уточнить до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество.

По направлению компенсации страховой премии:

увеличили предельную сумму компенсации с 1 миллиона гривен до 3 миллионов;

ускорили возможность получить поддержку – подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования.

Как подать заявку на получение компенсации?

Чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество необходимо:

Внести имущество в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Подать в Агентство заявление о предоставлении компенсации. К заявлению приложить: документы, подтверждающие право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фото повреждения (при наличии), акт обследования, отчет о техническом состоянии, доказательства уничтожения/повреждения (акты/справки ГСЧС, национальной полиции и т.д.) техпаспорт, акт и отчет об оценке имущества, документы на подписанта. В течение 30 дней получить компенсацию.

