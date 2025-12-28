Изменения, которые почувствуют все ФЛП: что изменится для предпринимателей в 2026 году

С нового года в Украине будут действовать новые сроки подачи налогового расчета для ФЛП. Теперь отчитываться придется не ежемесячно. Кроме того, растут еще и суммы налогов, ведь некоторые показатели в бюджете были пересмотрены.

Какие новые правила отчетности для ФЛП?

В Украине внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законы в связи с принятием закона об интегрированном предотвращении промышленного загрязнения, что предусматривает изменение подачи налогового расчета доходов физлиц и начисленного единого взноса для ФЛП, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГНС в Хмельницкой области.

Теперь отчеты по НДФЛ, ВС и ЕСВ будут подаваться не ежемесячно, а ежеквартально. Поэтому физические лица-предприниматели и самозанятые лица должны подавать налоговую отчетность в течение 40 календарных дней после завершения квартала, то есть после окончания 3 месяцев отчетного периода.

Обратите внимание! Например отчет за I квартал 2026 года подается до 10 мая 2026 года. А декабрьские отчеты 2025 года подаются еще в соответствии с действующим порядком.

Но подавать такой налоговый расчет стоит только в случае, когда осуществлены фактические выплаты наемным работникам или контрагентам.

Если же доходов другим физическим лицам в отчетном периоде не начислялись, то отчетность соответственно не подается.

Как изменятся суммы налогов в новом году?

В соответствии с утвержденным законом о госбюджете на 2026 год, с 1 января минимальная заработная плата вырастет с 8 000 гривен до 8 647 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3 028 гривен до 3 328 гривен.

Если Единый налог для ФЛП I группы составлял в 2025 году 302,80 гривны (10% от прожиточного минимума), то с 1 января 2026 года эта сумма достигнет 332,80 гривны из-за увеличения показателя прожиточного минимума.

Для ФЛП II группы ЕН с 1 600 гривен, который был в 2025 году (20% от минимальной зарплаты), возрастет до 1 729,40 гривны ежемесячно.

По военному сбору, который достигает 10% от минимальной зарплаты, то есть 800 гривен в 2025 году, в новом году придется ФЛП I и II групп платить уже 864,70 гривны.

Единый социальный взнос достигнет для всех групп ФЛП – 1 902,34 гривны в месяц в 2026 году вместо 1 760 гривен в 2025 году (22% от минимальной заработной платы).

