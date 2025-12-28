Изменения, которые почувствуют все ФЛП: что изменится для предпринимателей в 2026 году
- С 2026 года ФЛП будут подавать налоговые отчеты ежеквартально, а не ежемесячно, в течение 40 календарных дней после завершения квартала.
- С 1 января 2026 года растут минимальная зарплата и прожиточный минимум, что повлияет на суммы налогов для ФЛП.
С нового года в Украине будут действовать новые сроки подачи налогового расчета для ФЛП. Теперь отчитываться придется не ежемесячно. Кроме того, растут еще и суммы налогов, ведь некоторые показатели в бюджете были пересмотрены.
Какие новые правила отчетности для ФЛП?
В Украине внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законы в связи с принятием закона об интегрированном предотвращении промышленного загрязнения, что предусматривает изменение подачи налогового расчета доходов физлиц и начисленного единого взноса для ФЛП, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГНС в Хмельницкой области.
Теперь отчеты по НДФЛ, ВС и ЕСВ будут подаваться не ежемесячно, а ежеквартально. Поэтому физические лица-предприниматели и самозанятые лица должны подавать налоговую отчетность в течение 40 календарных дней после завершения квартала, то есть после окончания 3 месяцев отчетного периода.
Обратите внимание! Например отчет за I квартал 2026 года подается до 10 мая 2026 года. А декабрьские отчеты 2025 года подаются еще в соответствии с действующим порядком.
Но подавать такой налоговый расчет стоит только в случае, когда осуществлены фактические выплаты наемным работникам или контрагентам.
Если же доходов другим физическим лицам в отчетном периоде не начислялись, то отчетность соответственно не подается.
Как изменятся суммы налогов в новом году?
В соответствии с утвержденным законом о госбюджете на 2026 год, с 1 января минимальная заработная плата вырастет с 8 000 гривен до 8 647 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3 028 гривен до 3 328 гривен.
- Если Единый налог для ФЛП I группы составлял в 2025 году 302,80 гривны (10% от прожиточного минимума), то с 1 января 2026 года эта сумма достигнет 332,80 гривны из-за увеличения показателя прожиточного минимума.
Для ФЛП II группы ЕН с 1 600 гривен, который был в 2025 году (20% от минимальной зарплаты), возрастет до 1 729,40 гривны ежемесячно.
- По военному сбору, который достигает 10% от минимальной зарплаты, то есть 800 гривен в 2025 году, в новом году придется ФЛП I и II групп платить уже 864,70 гривны.
- Единый социальный взнос достигнет для всех групп ФЛП – 1 902,34 гривны в месяц в 2026 году вместо 1 760 гривен в 2025 году (22% от минимальной заработной платы).
Что может измениться для ФЛП в 2027 году?
ФЛП на упрощенной системе с 2027 года могут быть обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Минфинансов уже согласовывает технические аспекты такого перехода, включая автоматическую регистрацию плательщиков.
Известно, что в переходном периоде планируют не применять штрафы за ошибки в администрировании НДС, чтобы дать бизнесу время адаптироваться к новым требованиям. Уплата НДС, по оценкам министерства, может повысить поступления в бюджет, но одновременно потребует от предпринимателей пересмотра уже существующих моделей учета и администрирования.