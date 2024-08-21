Достигли исторического максимума: акции Netflix рекордно выросли в 2024 году

Акции Netflix выросли в этом году на 43% – это 90 миллиардов долларов к рыночной капитализации. Такой существенный рост произошел впервые с ноября 2021 года.

Как выросли акции Netflix

На сегодня акции Netflix достигли исторического максимума. Как известно, на это повлияли последние изменения, которые способствовали тому, что количество подписчиков и продаж начали расти.

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По состоянию на 20 августа 2024 года, акции компании из Лос-Гатоса, штат Калифорния, выросли на 3,3% – до 711,33 доллара. Это превысило внутридневной максимум в 2021 году с показателем в почти 701 доллар.

Напоминаем! После опасений инвесторов по уменьшению количества подписчиков и усиления конкуренции со стороны других потоковых платформ акции компании упали. С тех пор Netflix принимал меры.

Что было сделано

В компании начали возрождать подписку, поборов практику совместного использования паролей. Был введен более дешевый план подписки с рекламой и одновременно с инвестициями в успешные франшизы. Например, романтический драматический сериал "Бриджертоны".

Кстати, такие усилия помогли еще и избежать растущей конкуренции со стороны стриминговых предложений от Walt Disney Co., Paramount Global и Apple Inc.

В 2024 году акции Netflix опередили своих конкурентов и технологический индекс Nasdaq 100.

Важно! В этом году акции компании выросли на 43%. А к рыночной капитализации прибавилось около 90 миллиардов долларов.