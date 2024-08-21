Як зросли акції Netflix

На сьогодні акції Netflix сягнули історичного максимуму. Як відомо, на це повпливали останні зміни, які сприяли тому, що кількість підписників та продажів почали зростати.

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Станом на 20 серпня 2024 року, акції компанії з Лос-Гатоса, штат Каліфорнія, зросли на 3,3% – до 711,33 долара. Це перевищило внутрішньоденний максимум у 2021 році із показником в майже 701 долар.

Нагадуємо! Після побоювань інвесторів щодо зменшення кількості підписників та посилення конкуренції з боку інших потокових платформ акції компанії впали. З того часу Netflix вживав заходів.

Що було зроблено

В компанії почали відроджувати підписку, поборовши практику спільного використання паролів. Було запроваджено дешевший план підписки з рекламою й водночас з інвестиціями в успішні франшизи. Наприклад, романтичний драматичний серіал "Бріджертони".

До речі, такі зусилля допомогли ще й уникнути зростаючої конкуренції з боку стрімінгових пропозицій від Walt Disney Co., Paramount Global та Apple Inc.

У 2024 році акції Netflix випередили своїх конкурентів та технологічний індекс Nasdaq 100.

Важливо! Цьогоріч акції компанії зросли на 43%. А до ринкової капіталізації додалося близько 90 мільярдів доларів.