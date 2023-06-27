Бизнесу почти вдвое повысили тарифы на свет: когда ждать подорожания товаров

Расходы бизнеса на электроэнергию существенно возрастут. Это быстро отразится на ценах товаров и услуг для потребителей.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла постановление о повышении предельных цен на электроэнергию для бизнеса. Новые тарифы для предпринимателей начнут действовать с 30 июня.

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Какими будут новые тарифы для бизнеса

Согласно решению НКРЭКУ, с 30 июня будут действовать три уровня максимальных цен для временных слотов в течение суток. Речь идет о следующих показателях:

ночной период (00:00 – 07:00): 3000 гривен/МВт*ч;

дневные часы (07:00 до 19:00): 5000 гривен/МВт*ч;

вечерний пик (с 19:00 до 23:00): 7200 гривен/МВт*ч.

Ни один из членов регулятора не сообщил о причинах столь большого роста цен на электроэнергию для бизнеса. Напомним, с 1 июля 2019 благодаря модели оптового рынка электроэнергии максимальная предельная цена составляет 4000 гривен за МВт*час.

Кстати, когда происходило повышение цен на электроэнергию для населения, НКРЭКУ также подало соответствующее постановление к правительству без обсуждений.