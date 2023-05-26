Миллионеров в Украине стало больше: Гетманцев назвал главную причину успеха

В Украине за прошлый год выросло количество людей, получивших новый статус. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике прокомментировал эту тенденцию.

По итогам 2022 года количество миллионеров в Украине составило 9 511 лиц, выросшие с 8 177.

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Миллионеров в Украине стало больше

Даниил Гетманцев считает, что данные не свидетельствуют об увеличении реальных доходов украинцев. По его мнению, люди просто начали более ответственно относиться к декларированию.

Кроме того, парламентарий опубликовал новую статистику по декларированию доходов украинцев в 2023 году. Речь идет о таких цифрах:

К концу мая зафиксировали 169 952 поданных деклараций;

Общая сумма средств указанная в документах составляет 114 493,3 миллиона гривен.

​ В Украине выросло количество миллионеров / Фото телеграмм Данила Гетманцева

Важные новости для Украины

Напомним, что Европейский Совет принял решение о продление действия "экономического безвиза" для Украины. Об этом сообщил глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль. Это очень выгодный шаг для бизнесов из Украины, которые вышли на европейский рынок.

Также компания Visa решила открыть в Польше хаб, что позволит ей расширить свою деятельность в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, украинцы могут получить дополнительную возможность для трудоустройства.