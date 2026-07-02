800 тысяч книг сгорели: склад известного издательства был уничтожен в ходе массированной атаки

В результате ночной российской атаки был разрушен центральный склад логистического партнера Denka Logistics, где хранилась продукция издательства BookChef. В результате удара большая часть тиража примерно 800 тысяч книг была утрачена.

Что известно о последствиях атаки России на BookChef

На складе хранились книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии и логистические команды. Об этом сообщили в BookChef.

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В издательстве подчеркивают, что речь идет о годах совместной работы большого количества специалистов. Однако главное – все сотрудники остались живы. Это на данный момент является ключевым фактором, на котором сосредоточена команда после атаки.

Временно мы не можем принимать, обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме. Это может создать трудности и задержки даже с новыми тиражами книг. Просим терпения и понимания, мы налаживаем логистику,

– говорит генеральный директор компании BookChef Александр Кирпичев.

Также временно приостанавливаются все акции с нашими магазинами-партнерами до стабилизации количества допечаток.

Эксперт рассказал, чего еще добивается Россия обстрелами Украины

В ночь на 2 июля Россия совершила масштабную атаку на Украину, основной удар пришелся на Киев. Хотя реакции ни со стороны Европы, ни со стороны Соединенных Штатов нет, это не сразу означает, что партнерам стала безразлична наша страна.

Вероятно, у партнеров есть особая тактика, связанная с целями обстрелов со стороны врага. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что союзники стараются не подпитывать информационно российскую пропаганду.

По мнению Краева, нужно понять, почему Россия осуществляет такие обстрелы. Очевидная причина – Россия является террористическим государством.

Другая важная причина, связанная с переговорами, – россияне пытаются запугать европейцев и США. То есть держать их в напряжении и показывать, что любой шаг в помощь Украине будет провоцировать дальнейшие обстрелы и гибель мирных жителей. Поэтому в европейских аналитических кругах долгое время циркулировала точка зрения о том, что нужно меньше реагировать на обстрелы, не делать дополнительных заявлений, но предоставлять оружие и поддержку,

– пояснил эксперт.

Какие еще издательства были повреждены в результате обстрелов со стороны России ранее

23 мая 2024 года Россия совершила атаку на типографию Factor Druk, где печатаются книги не только издательства Vivat, но и почти всех украинских издательств. Прогнозировалось, что после разрушения типографии совокупная мощность типографий Украины сократится не менее чем на 30–40%.

В июле 2025 года ночная атака на Киев повредила склад издательства "Наш Формат". Взрывная волна выбила все окна, повредила перекрытия, обрушила часть стен. Повреждения зафиксированы как в помещении склада, так и в офисных кабинетах.