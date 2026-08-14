Wildberries, Ozon и "Яндекс" просят денег у Кремля: сумма шокирует

Крупнейшие российские маркетплейсы обратились к правительству России с просьбой выделить из федерального бюджета сотни миллиардов рублей. Деньги должны пойти на компенсацию убытков предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атак украинских беспилотников.

Сколько денег хотят получить из российского бюджета Wildberries, Ozon и другие

С соответствующим обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину выступила Ассоциация цифровых платформ. В нее входят Ozon, "Яндекс", "Авито", "Купер" и Wildberries, пишет The Moscow Times.

Главной причиной такого обращения стали масштабные потери после атак дронов на складскую инфраструктуру. Особенно серьезно пострадал Wildberries, который потерял значительную часть своих складских мощностей.

В связи с этим Ассоциация цифровых платформ предлагает определять размер государственной помощи не по единой фиксированной сумме, а с учетом фактических убытков и масштабов деятельности каждой компании:

Помимо прямой финансовой помощи, представители бизнеса просят российское правительство ввести налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших от атак.

В частности, речь идет о возможности получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и других обязательных платежей как минимум на шесть месяцев.

Также бизнес просит не начислять пени и штрафы за период, когда компании не могли нормально работать из-за последствий атак.

Общий объем необходимой помощи оценивается в сотни миллиардов рублей.

Товары Wildberries сгорели на сотни миллиардов

Масштаб проблемы особенно хорошо виден на примере Wildberries. По оценкам Data Insight, после серии атак на складах маркетплейса могли сгореть товары на сумму 445–507 миллиардов рублей. Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries еще выше – в 600–700 миллиардов рублей.

Ситуация осложняется тем, что у самого маркетплейса нет достаточных средств, чтобы полностью компенсировать убытки предпринимателям.

Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее обещала помочь продавцам, потерявшим товары из-за атак. Однако масштаб убытков компании оказался настолько большим, что собственных финансовых ресурсов для полноценных компенсаций фактически нет.

В России опасаются волны банкротств

Проблема выходит далеко за пределы одного маркетплейса. Wildberries контролирует около половины российского рынка электронной коммерции, поэтому масштабные проблемы компании могут ударить по огромному количеству продавцов и связанных с ними предприятий.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщал, что в России просто может не хватить денег для спасения всех пострадавших продавцов Wildberries.

По словам собеседника агентства, что произошло с маркетплейсом, занимающим примерно половину рынка электронной торговли страны, является "серьезным ударом по экономике".

Будет волна банкротств. Ни у кого нет таких денег, чтобы поддержать продавцов,

– сообщил источник.

Таким образом, теперь российские маркетплейсы пытаются переложить значительную часть финансового бремени на государство.