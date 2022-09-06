Украинская IT-компания Yalantis открывает офис в Варшаве

Украинская IT-компания Yalantis анонсировала открытие нового R&D-офиса в Варшаве. В компании также подчеркнули, что в рекрутинге будут ориентироваться именно на украинцев.

Yalantis открывает офис в Варшаве

Новый офис Yalantis планирует открыть во второй половине сентября этого года. Офис будет расположен в центре города на 13-м этаже.

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Почему компания выходит на польский рынок

В Польше многие украинские IT-специалисты, которым, по мнению Yalantis, они смогут предложить конкурентоспособные условия сотрудничества.

Польский IT-рынок имеет свои преимущества, считают в Yalantis: там представлены разрабатывающие офисы мировых компаний, развитая логистическая структура, гармоничное соотношение заработных плат к стоимости жизни и сродни украинской ментальности.

Из Варшавы можно долететь прямым рейсом практически ко всем клиентам компании в США, Азии и Европе.

Yalantis в поиске новых специалистов

Для сотрудничества в новом офисе ищут опытных технических специалистов: Rust Developers, React.js Developers, Java Developers и DevOps Engineers (AWS). Также в команду нужны Senior Scrum Master и Engagement Manager.

Что известно о Yalantis

Yalantis – украинская разрабатывающая компания, основанная более 13 лет назад. Ее команда насчитывает более 500 специалистов. У компании есть офисы в Днепре, Киеве, Львове и Ларнаке. В портфолио – более 200 проектов.

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