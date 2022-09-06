Yalantis відкриває офіс у Варшаві

Новий офіс Yalantis планує відкрити у другій половині вересня цього року. Офіс буде розташований в центрі міста на 13 поверсі.

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Чому компанія виходить на польський ринок

В Польщі багато українських IT-спеціалістів, яким, на думку Yalantis, вони зможуть запропонувати конкурентоспроможні умови співпраці.

Польський IT-ринок має свої переваги, вважають у Yalantis: там представлені розробницькі офіси світових компаній, розвинена логістична структура, гармонійне співвідношення заробітних плат до вартості життя та схожа на українську ментальність.

З Варшави можна долетіти прямим рейсом практично до всіх клієнтів компанії у США, Азії та Європі.

Yalantis шукає нових фахівців

Для співпраці в новому офісі шукають досвідчених технічних спеціалістів: Rust Developers, React.js Developers, Java Developers та DevOps Engineers (AWS). Також у команду потрібні Senior Scrum Master та Engagement Manager.

Що відомо про Yalantis

Yalantis – українська розробницька компанія, заснована понад 13 років тому. Її команда нараховує понад 500 спеціалістів. Компанія має офіси в Дніпрі, Києві, Львові та Ларнаці. У портфоліо – понад 200 проєктів.

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