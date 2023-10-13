В Нидерландах открыли расследование по такси Yandex: подозревают в слиянии данных ФСБ

Нидерланды взялись за проверку конфиденциальности данных, которыми владел Яндекс-такси. К делу привлекли экспертов из Норвегии и Финляндии.

Подозрения Нидерландов о слиянии данных

Российский сервис по вызову такси Yango, являющийся подразделением Yandex, подозревают в нарушении законов ЕС о гарантировании конфиденциальности данных. Компания подозревается в том, что она передавала все полученные данные европейских пользователей для ФСБ.

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Мы можем подтвердить, что начали расследование по Yango,

– заявили в нидерландском органе по защите данных.

Опасения по поводу недобросовестности российской компании ранее высказывали представители властей Финляндии и Норвегии. Эксперты из этих стран также были привлечены к расследованию.

В августе управление по обработке данных Финляндии вообще запретило Yango с 1 сентября передавать какие-либо данные пользователей. Решение отложили до 26 сентября, когда эксперты наткнулись на российский закон, противоречащий нормам ЕС о защите персональных данных.

Ранее Yandex просил ЕС снять с компании санкции, мол, компания не нарушает никаких правил и не сотрудничает с российскими властями. Как выяснилось, оснований доверять россиянам пока просто не существует.

Представители Yango ранее сообщали, что с их стороны обработка данных "не представляет никакой непосредственной угрозы основным правам и свободам европейских пользователей". Впрочем, соответствующие органы не слишком доверяют россиянам и внимательно следят за их деятельностью еще с 2019 года.

Расследование органов власти обнаружило, что персональные данные, собранные службой такси Yango, были переданы в Россию,

– заявили финские регуляторы.

Европейские эксперты также не верят, что любой закон в России будет препятствовать ФСБ получать данные, тем более что законодательная база все больше расширяет полномочия российских спецслужб. О результатах расследования пообещали рассказать, как будут проработаны все доказательства и материалы дела.