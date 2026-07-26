Заработать не получится: какие виды ИИ-контента YouTube отказывается монетизировать

Создание видео для YouTube может приносить доход благодаря возможностям монетизации, которые платформа предоставляет авторам. Однако существуют и ограничения, налагаемые на некоторые виды контента.

Какой ШИ-контент не будет монетизировать YouTube

Правила монетизации контента в рамках партнерской программы (YouTube Partner Program) в целом не претерпели изменений, однако появилось уточнение политики платформы в отношении некоторых типов видео. Об этом сообщил глобальный руководитель отдела доверия и безопасности YouTube Мэтт Халприн.

Представитель платформы рассказал, что изменилось в политике партнерской программы в отношении того, что ранее называли неаутентичным контентом. Сейчас его классифицируют по нескольким категориям, которые не подлежат монетизации на YouTube:

общий или повторяющийся контент, созданный по шаблонам;

отталкивающий и тревожный контент, манипулирующий эмоциями;

созданные с помощью искусственного интеллекта персонажи, которые транслируют тезисы по финансовым темам, а также юридическим и медицинским вопросам.

YouTube не будет стимулировать производство роликов этих категорий посредством монетизации. Если такого контента будет слишком много на канале или канал будет полностью посвящен ему, его исключат из партнерской программы. В то же время платформа будет и в дальнейшем поощрять производство уникального контента.

По словам Метта Халприна, YouTube занимает нейтральную позицию в отношении инструментов, которые создатели используют для производства контента: с привлечением генеративного ИИ или без него. Исключение составляют контент-фермы, которые производят большой объем однообразных видео благодаря искусственному интеллекту.

Напомним, что монетизация контента доступна для украинских авторов. Вопрос о том, сколько платят за просмотры на YouTube, зависит от географии просмотров, тематики канала, формата рекламы, продолжительности просмотра и других факторов. В странах с низким уровнем дохода за тысячу просмотров видео платформа платит от 2 до 5 долларов, что актуально для Украины.