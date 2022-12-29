Штрафуют четвертый раз: украинский производитель молочки заплатит 2 миллиона за подделку масла и сыра

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 29 декабря оштрафовал ООО "Николаевмолпром" более чем на 2 миллиона гривен. Производитель молочки неправдиво маркировал собственную продукцию.

Так, предприятие назвало свой продукт "масло сладкое сливочное селянское 72,5%", когда он на 58% состоял из немолочных жиров. Отмечается, что производителя за аналогичные нарушения штрафуют уже в четвертый раз.

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"Николаевмолпром" заплатит более 2 миллионов гривен штрафа

Факт ложной маркировки "масла" выявила Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и прав потребителей еще в 2020 году. Также ведомство зафиксировало реализацию в одной из торговых сетей Украины еще одного продукта ООО "Николаевмолпром" – "сыра твердого украинского 50% жира", в составе которого были обнаружены стерины – составляющие растительного жира.

Как отметили в АМКУ, масло сливочное и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых, согласно технологическим условиям и требованиям украинского законодательства, не могут добавляться жиры или белки немолочного происхождения. Следовательно, называться "маслом" или "сыром" такая продукция не может.

Недобросовестному производителю ложная маркировка дает возможность получать неправомерные прибыли и преимущества по сравнению с соблюдающими законодательство конкурентами,

– отметили в Антимонопольном комитете.

К слову, согласно закону о защите от недобросовестной конкуренции, на ООО "Николаевмолпром" наложен штраф общей суммой 2 057 956 гривен. При этом отмечается, что предприятие уже штрафовали за аналогичное нарушение касательно маркировки "масла" в 2016, 2017 и 2019 годах.