Так, підприємство назвало свій продукт "масло солодке вершкове селянське 72,5%", коли він на 58% складався з немолочних жирів. Зазначається, що виробника за аналогічні порушення штрафують вже вчетверте.

Читайте також Поведінка клієнтів кардинально змінилася: які лайфхаки допомагають бізнесу адаптуватися

"Миколаїмолпром" заплатить понад 2 мільйони гривень штрафу

Факт неправдивого маркування "масла" виявила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів ще у 2020 році. Також відомство зафіксувало реалізацію в одній з торгових мереж України ще одного продукту ТОВ "Миколаївмолпром" – "сиру твердого українського 50% жиру", у складі якого було виявлено стерини – складники рослинного жиру.

Як зазначили в АМКУ, масло вершкове та сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких, відповідно до технологічних умов та вимог українського законодавства, не можуть додаватися жири або білки немолочного походження. Відтак, називатися "маслом" чи "сиром" така продукція не може.

Недобросовісному виробнику неправдиве маркування дає можливість отримувати неправомірні прибутки та переваги у порівнянні з конкурентами, які дотримуються законодавства,

– наголосили в Антимонопольному комітеті.

До слова, відповідно до закону про захист від недобросовісної конкуренції, на ТОВ "Миколаївмолпром" накладено штраф загальною сумою 2 057 956 гривень. При цьому, зазначається, що підприємство уже штрафували за аналогічне порушення щодо маркування "масла" у 2016, 2017 та 2019 роках.

Зверніть увагу! Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширте наявну базу контактів завдяки Big Data-технологіям від Київстар Бізнес.