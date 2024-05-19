Потом жалели бы всю жизнь: за сколько Пейдж и Брин едва не продали Google

История успеха поисковика Google могла иметь совсем другое развитие. К счастью. основатели компании верили в свою идею и имели смелость идти к своей мечте.

Сегодня Alphabet (Google) является 4 компанией в мире по капитализации. Согласно оценке аналитиков, в мае показатель достиг отметки в 2,1 триллиона долларов.

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Однако путь к этой вершине был не таким простым, а начало истории компании и вовсе было полно сомнений и борьбы. И тогда могло случиться событие, о котором бы Ларри Пейдж и Сергей Брин жалели бы еще очень долго.

В 1999 году тогда еще аспиранты Стэнфордского университета Пейдж и Брин предложили компании Excite приобрести разработанный ими поисковик Google. Исполнительный директор Джордж Белл решил поторговаться с молодыми людьми и снизить цену.

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Пейдж и Брин были убеждены, что их проект перевернет технологический мир, поэтому были не согласны с такой позицией. Так, перспективы поисковика были призрачными, но идея имела колоссальный потенциал.

В итоге Пейдж и Брин отказались от переговоров и взялись развивать компанию собственноручно. Как мы знаем, это им удалось более чем удачно.

Что же касается Excite, то компания до сих пор существует, однако вряд ли там когда-то забудут, что потеряли возможность приобрести Google за какой-то 1 миллион долларов.