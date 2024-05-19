Сьогодні Alphabet (Google) є 4 компанією у світі за капіталізацією. Згідно з оцінкою аналітиків, у травні показник сягнув позначки у 2,1 трильйона доларів.

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Однак шлях до цієї вершини був не таким простим, а початок історії компанії і зовсім був сповнений сумнівів та боротьби. І тоді могла трапитися подія, про яку б Ларрі Пейдж та Сєргєй Брін шкодували б ще дуже довго.

У 1999 році тоді ще аспіранти Стенфордського університету Пейдж та Брін запропонували компанії Excite придбати розроблений ними пошуковик Google. Виконавчий директор Джордж Белл вирішив поторгуватися з молодими людьми та знизити ціну.

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Пейдж та Брін були переконані, що їх проєкт переверне технологічний світ, тому були незгодні з такою позицією. Так, перспективи пошуковика були примарними, але ідея мала колосальний потенціал.

У підсумку Пейдж та Брін відмовилися від переговорів та взялися розбудовувати компанію власноруч. Як ми знаємо, це їм вдалося більш ніж вдало.

Що ж стосується Excite, то компанія досі існує, однак навряд чи там колись забудуть, що втратили можливість придбати Google за якийсь 1 мільйон доларів.