Бронирование работников: власть работает над разработкой специального электронного сервиса

Бронирование работников от мобилизации – один из самых болезненных вопросов для бизнеса во время войны. Минэкономики и Минцифры совместно работают, чтобы найти простое и доступное решение.

Правительство работает над воплощением идеи электронного бронирования. Это позволит бизнесу проще и быстрее подавать своих работников на бронирование от мобилизации.

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Что это будет за сервис и как им пользоваться

Как заявил заместитель министра экономики Игорь Фесенко, сейчас Минцифры строит сервис с условным названием "еБронирование". Это будет портал, где каждое предприятие сможет создать свой электронный кабинет и вводить данные военно-учетной специальности, данные работников.

Автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование,

– рассказал Фесенко.

Планируется, что электронный документ будет содержать QR-код, который можно распечатать и подтверждать, что человек забронирован от мобилизации. На разработку портала надо примерно три месяца.

"Это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", – добавил замминистра экономики.

На сегодня от мобилизации забронировано более 500 тысяч военнообязанных работников.