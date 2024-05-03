Apple осуществила обратный выкуп акций на сотню миллиардов: зачем гиганту такой шаг

Компания Apple активно скупает свои акции у текущих владельцев. Поговаривают, что таким образом компания хочет предупредить падение их цены.

Рекордный обратный выкуп акций

Как сообщили в Apple, компания осуществила крупный обратный выкуп собственных акций. Всего на это ушло 110 миллиардов долларов, хотя прошлогоднее разрешение от регуляторов поставило лимит в 90 миллиардов.

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В Birinyi Associates сообщили, что речь идет не просто о большом выкупе акций, а рекордный. Скупать собственные акции гигант начал на фоне падения продаж собственной продукции на 4%.

Обратный выкуп – это приобретение компанией (эмитентом) собственных акций у текущих владельцев.

Продажи iPhone упали уже на 10%, до 45,96 миллиарда долларов. Это показало, что на текущее поколение смартфонов очень низкий спрос.

Единственной выигрышной позицией пока является только Macbook – продажи выросли на 4% и принесли 7,45 миллиарда долларов. Что касается Apple Watch и AirPods, то их продажи также сократились на 10%.

Ранее мы писали о том, что Google проводит реорганизацию и массово увольняет работников.