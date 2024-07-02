Boeing планирует приобрести передового производителя Spirit AeroSystems

Американская компания Boeing недавно почувствовала значительный кризис. Однако, ей удалось разработать план решения этой проблемы.

Что известно об этой сделке

Компания Spirit AeroSystems занимается изготовлением различных запчастей для самолетов. В частности, фюзеляжей в самолеты Boeing 737.

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Генеральный директор Boeing отметил, что соглашение, относительно приобретения Spirit AeroSystems должно завершиться в середине 2025 года. Все будет протекать легко, если регуляторы одобрят это решение.

Boeing объявила о проведении переговоров, относительно этой сделки еще в марте. Интересно, что это произошло через несколько недель после инцидента с самолетом Boeing 737 Max 9.

Стоимость сделки составит 4,7 миллиарда долларов. Однако, если учитывать долг Spirit AeroSystems конечная цена достигает уже 8,3 миллиарда долларов.