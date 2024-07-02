Boeing планирует приобрести передового производителя Spirit AeroSystems
Источник:CNBC
Американская компания Boeing недавно почувствовала значительный кризис. Однако, ей удалось разработать план решения этой проблемы.
Что известно об этой сделке
Компания Spirit AeroSystems занимается изготовлением различных запчастей для самолетов. В частности, фюзеляжей в самолеты Boeing 737.
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Генеральный директор Boeing отметил, что соглашение, относительно приобретения Spirit AeroSystems должно завершиться в середине 2025 года. Все будет протекать легко, если регуляторы одобрят это решение.
Boeing объявила о проведении переговоров, относительно этой сделки еще в марте. Интересно, что это произошло через несколько недель после инцидента с самолетом Boeing 737 Max 9.
Стоимость сделки составит 4,7 миллиарда долларов. Однако, если учитывать долг Spirit AeroSystems конечная цена достигает уже 8,3 миллиарда долларов.Напомним! У Boeing 737 Max 9 была оторвана панель фюзеляжа во время рейса. Из-за этого, авиакомпания получила значительные убытки. Эксплуатация лайнеров указанной модели, была приостановлена.