Зачем на чеках печатают QR-код и что с ним делать

Просматривая кассовые чеки из супермаркетов или магазинов, покупатели могут заметить напечатанные на них QR-коды. Для чего они нужны и какие преимущества дают покупателям – рассказываем далее.

Почему в чеках есть QR-коды

QR-код в фискальном чеке нужен для проверки подлинности расчетного документа. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали юристы Mudri.partners.

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Наличие и структуру QR-кода в фискальном чеке регламентирует Положение о форме и содержании расчетных документов, в частности, электронных. Он содержит основные реквизиты чека, а именно:

дату;

время операции;

сумму;

фискальный номер;

данные регистратора расчетных операций.

Благодаря этим данным QR-код позволяет проверить расчетную операцию в информационных системах Государственной налоговой службы. Покупатель должен отсканировать его и убедиться, что операция зарегистрирована в фискальной системе ГНС. Если это так, товар или услуга проданы официально, а налоги уплачены в бюджет.

QR-код также выполняет функцию защиты от поддельных или некорректно оформленных расчетных документов, поскольку содержит уникальные идентификаторы фискализации,

– объясняют юристы.

Это означает, что в случае необходимости потребитель сможет вернуть товар по такому чеку и защитить свои права.

Напомним, что согласно законодательству в магазинах и супермаркетах клиентам обязаны выдавать чек в бумажной или электронной форме. Покупатель может отказаться от него, но это не означает, что продажу можно не оформлять официально.

Кассиры и продавцы иногда спрашивают покупателей, нужен ли чек. Получив отказ, они могут не печатать лишние расчетные документы и сэкономить бумагу.