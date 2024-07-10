Сокращения продолжаются: Dyson уволит четверть персонала в Британии –какая причина

Крупные компании продолжают оптимизацию своих штатов. На этот раз волна увольнений дошла до Dyson.

Масштабные увольнения продолжаются

Британский производитель пылесосов, фильтров и фенов Dyson готовится к большому сокращению штата. Стало известно, что речь идет о четверти сотрудников компании в Великобритании.

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В количественном измерении это около 1 000 рабочих мест. Всего в британском подразделении Dyson работает 3 500 человек.

Почему Dyson увольняет работников

Всего в компании работает 15 тысяч человек по всему миру. Сотрудникам в Великобритании сообщили, что Dyson планирует сократить штат всюду, поэтому аналитики предполагают, что вскоре мы услышим о новой волне увольнений из компании.

Dyson работает на все более жестких и конкурентных мировых рынках, где темпы инноваций и изменений только ускоряются. Мы знаем, что нам всегда нужно быть предприимчивыми и ловкими,

– заявил Ханно Кирнер, генеральный директор Dyson.

Вероятно, речь идет о крупнейшем рынке сбыта продукции компании – Азию. Конкуренты выпускают аналоги приборов Dyson почти сразу после того, как те появляются на рынке. Поэтому, конкуренция с местными очень жестокая и требует максимальной оптимизации ресурсов.