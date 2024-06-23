"Цель – не защита от войны": автор законопроекта об экономическом бронировании объяснил мотивацию

Верховная Рада рассматривает законопроект об экономическом бронировании. Автор документа Дмитрий Наталуха объяснил, в чем ошибочность утверждения о "защите от мобилизации".

Невозможности мобилизации не будет

Как рассказал 24 Каналу народный депутат Дмитрий Наталуха, мобилизационный потенциал Украины составляет 5 – 6 миллионов мужчин. Соответствующую оценку он дает, ссылаясь на данные в украинских и западных СМИ.

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Потребности в мобилизации всех мужчин нет, поэтому нужно определить, кого именно мобилизовать в ряды ВСУ, чтобы экономика сохранила эффективность, поскольку она является важной составляющей в этой освободительной борьбе.

Никто не собирается бронировать 100 процентов мужчин. Это невозможно даже технически. Цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников,

– подчеркнул депутат.

Когда примут законопроект

Документ должен пройти все стадии рассмотрения и утверждения. В каком виде его будут принимать, пока предсказать невозможно.

У военнообязанных мужчин осталось меньше месяца, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Альтернативные механизмы бронирования пока не заработали.