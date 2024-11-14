"Укрпочта" будет закупать скутеры для своих курьеров

"Укрпочта" хочет закупить скутеры для курьеров. Пока планируют приобрести 880 транспортных средств.

Для чего "Укрпочте" скутеры

"Укрпочта" планирует закупить скутеры чтобы увеличить эффективность и скорость работы своих курьеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу почты.

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Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" Мы прощаемся с прошлым, пересаживая наших почтальонов с велосипедов на скутеры.

Проект будет реализовываться на тендерной основе. Тендер объявлен на портале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Заявки от производителей и поставщиков будут приниматься до 8 декабря 2024 года.

Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому историческому проекту и вместе с нами сделать услуги Укрпочты более удобными для каждого клиента и работника,

– подчеркнул Смелянский.

Обратите внимание! Воплощение проекта запланировано на 2025 год.