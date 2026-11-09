Более 20 тысяч новых дел по долгам: кто попал в "черный" список налоговой службы

За три квартала 2026 года в отношении украинских компаний было возбуждено более 20,3 тысячи исполнительных производств из-за налоговой задолженности. Чаще всего взыскивать задолженность пытались с предприятий оптовой торговли.

В каких регионах зарегистрировано больше всего новых дел

Больше всего новых дел по налоговым задолженностям за три квартала 2026 года было возбуждено против компаний из Киева – 4 160, пишет Опендатабот.

Почти не отстает Днепропетровская область, где зафиксировали 3 912 дел. В пятерку регионов с наибольшим количеством новых дел также вошли:

Киевская область – 1 352 дела;

Одесская область – 1 162;

Ивано-Франковская область – 896.

Какой бизнес чаще всего сталкивается с проблемами с налоговой и долгами

Больше всего новых производств было возбуждено против предприятий оптовой торговли – 4 249. Это примерно каждое пятое дело за три квартала года. Среди других сфер, компании которых чаще всего попадали в реестр:

Сельское хозяйство – 1 814 дел; Строительство зданий – 1 521; Розничная торговля – 808; Операции с недвижимостью – 803.

По количеству новых дел среди отдельных компаний лидирует агрофирма "Махаринцы" – против нее возбудили 32 дела. На втором месте – Первомайский гранитно-щебеночный карьер с 29 делами, на третьем – Маслоэкстракционный завод "Прилуки", против которого возбуждено 23 дела.

В пятерку также вошли:

НПК "Практика" – 20 производств;

Верховинский дорожный эксплуатационный участок Ивано-Франковского облавтодора – 19.

Сколько налоговых производств остаются активными

По состоянию на 19 октября 2026 года в пользу Налоговой службы оставались активными 36 409 исполнительных производств. Это всего на 1% больше, чем в начале декабря 2025 года, когда их насчитывалось 36 063.

Среди отдельных предприятий больше всего активных исполнительных производств у Миргородского комбината хлебопродуктов №1 – 80. Это на одно дело больше, чем в конце 2025 года.

В то же время у некоторых компаний количество активных производств за это время существенно возросло. Наибольшее изменение среди предприятий нынешней десятки – у Ровенского автомобильного ремонтного завода: количество дел увеличилось с нуля до 43.

Также выросло количество дел в отношении таких компаний:

Житомирский облавтодор – с 19 до 42; Агрофирма "Махаринцы" – с 22 до 34; "Биоресурссервис" – с 21 до 31.

Сколько компаний имеют налоговые долги в Украине

В то же время не все долги перед Государственной налоговой службой доходят до принудительного взыскания и попадают в Единый реестр должников.

По данным Опендатабот, по состоянию на 1 июля 2026 года налоговую задолженность имела 218 731 компания. Общая сумма долгов достигла 263,32 миллиарда гривен.

Важно различать налоговый долг и исполнительное производство: само наличие задолженности еще не означает, что в отношении компании уже начато принудительное взыскание. Кроме того, общая сумма задолженности перед Налоговой службой и сумма, которую пытаются взыскать в рамках исполнительных производств, могут различаться.