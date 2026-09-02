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Бизнес Актуальные новости Заявление Зеленского ударило по "Аэрофлоту": акции российской авиакомпании обвалились
2 сентября, 10:54
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Заявление Зеленского ударило по "Аэрофлоту": акции российской авиакомпании обвалились

Альбина Ковпак

На российском фондовом рынке резко отреагировали на новые риски для российского неба после заявления Владимира Зеленского. Акции крупнейшей авиакомпании "Аэрофлот" за вечер подешевели более чем на 5%.

Что происходит с акциями "Аэрофлота"

По данным Московской биржи, около 20:40 по московскому времени котировки компании "Аэрофлот" упали на 5,11% и достигли минимального значения в 30,36 рубля за акцию, сообщает российское СМИ "Медуза".

Падение акций произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с российским воздушным пространством. Он предупредил авиакомпании, страховщиков и других участников международных авиаперевозок о росте опасности полетов над территорией России.

Для авиакомпаний риски, связанные с безопасностью полетов, могут оказать прямое влияние на работу и финансовые показатели. В частности, речь идет о потенциальных изменениях маршрутов, ограничениях использования воздушного пространства и дополнительных рисках для перевозчиков и страховщиков.

О чем Зеленский предупредил Россию: ключевые моменты

Президент Зеленский вечером 1 сентября предупредил Россию о том, что ее воздушное пространство становится опасным. По его словам, воздушное пространство России будет постепенно закрываться из-за войны, которую она сама и начала.

Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят международным структурам полную информацию о опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место,
– заявил глава государства.

По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, поскольку Кремль выбрал путь эскалации и превратил 1 сентября в день террора против детей и гражданской инфраструктуры, Украина даст жесткий ответ.

Каков ответ Путина

Впоследствии Путин отреагировал на заявление Зеленского об опасности для воздушного пространства России. По его словам, это похоже на государственный терроризм, а с террористами переговоры не ведут. Такое заявление диктатор сделал во время общения с журналистами в Бишкеке.

В заключение он пригрозил ответными ударами: "Россия найдет, почему она должна ответить, если трагедии не будут происходить. И пусть никто в этом не сомневается".

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