Предлагают налогообложение прибыли: Рада рассмотрит закон о криптовалютах

В четверг, 24 апреля, парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит объемный законопроект о виртуальных активах.

Что предусматривает законопроект

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. Документ объемом более 200 страниц охватывает ключевые аспекты регулирования криптовалют в Украине – от определения статуса регуляторов до налогообложения операций с цифровыми активами.

Смотрите также НБУ готовит правила для крипторынка: что известно

Заметьте. Новая модель предусматривает налогообложение только прибыли: то есть, налог будет уплачиваться с разницы между суммой, потраченной на приобретение криптоактивов, и доходом от их продажи по итогам года.

Кроме того, на переходный период предложены специальные условия. В частности, в течение одного года можно будет задекларировать доход от продажи криптовалют по ставке 5%, без обязанности доказывать первоначальную стоимость активов.

Рынок будет регулировать НБУ

К слову, в странах ЕС рынок виртуальных активов регулируется комплексно: центральные банки отвечают за токены, привязанные к валютам, а финансовые регуляторы или министерства финансов – за остальные активы.

Ранее в НБУ объяснили, что по похожему принципу планируют действовать и в Украине. Поэтому, будет четко определено, кто именно будет отвечать за тот или иной сегмент рынка.