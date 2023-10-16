Комитет Рады отклонил вредную поправку к проекту закона о реестре политически значимых лиц
Источник:Ярослав Железняк
Украина продолжает свой путь европейской интеграции. В частности, 17 октября депутаты отклонили поправку в закон о реестре политически значимых лиц, которую еще называли "поправкой Бужанского".
Комитет по финансам пересмотрел решение об усилении мониторинга политически значимых лиц (РЭР). Поправку, вызвавшую обеспокоенность у партнеров Украины, отклонили.
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Начало мониторинга хотели отсрочить
Речь идет о поправке, которую называли "вредной". Она заключалась в том, что Украина могла создать реестр РЭР уже после вступления в Европейский Союз.
Редакция утверждена до второго чтения сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ,
– отметил Железяк.
Он также рассказал, что за соответствующее решение проголосовали 22 депутата, воздержались – 2.
"Поправка Бужанского": что это такое
- Скандальный украинский депутат Максим Бужанский предложил внести в законопроект о создании реестра политически значимых лиц поправку, согласно которой закон должен вступить в силу только после вступления Украины в ЕС. Таким образом, он полностью блокировал перспективы вступления.
- Бужанский не раз попадал в скандалы. в частности, во время одного из эфиров он отказался говорить по-украински.