Комитет Рады отклонил вредную поправку к проекту закона о реестре политически значимых лиц

16 октября 2023, 18:13
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Ярослав Железняк

Украина продолжает свой путь европейской интеграции. В частности, 17 октября депутаты отклонили поправку в закон о реестре политически значимых лиц, которую еще называли "поправкой Бужанского".

Комитет по финансам пересмотрел решение об усилении мониторинга политически значимых лиц (РЭР). Поправку, вызвавшую обеспокоенность у партнеров Украины, отклонили.

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Начало мониторинга хотели отсрочить

Речь идет о поправке, которую называли "вредной". Она заключалась в том, что Украина могла создать реестр РЭР уже после вступления в Европейский Союз.

Редакция утверждена до второго чтения сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ,
– отметил Железяк.

Он также рассказал, что за соответствующее решение проголосовали 22 депутата, воздержались – 2.

"Поправка Бужанского": что это такое

  • Скандальный украинский депутат Максим Бужанский предложил внести в законопроект о создании реестра политически значимых лиц поправку, согласно которой закон должен вступить в силу только после вступления Украины в ЕС. Таким образом, он полностью блокировал перспективы вступления.
  • Бужанский не раз попадал в скандалы. в частности, во время одного из эфиров он отказался говорить по-украински.
Автор: Вікторія Кульженко