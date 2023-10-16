Комитет Рады отклонил вредную поправку к проекту закона о реестре политически значимых лиц

Украина продолжает свой путь европейской интеграции. В частности, 17 октября депутаты отклонили поправку в закон о реестре политически значимых лиц, которую еще называли "поправкой Бужанского".

Комитет по финансам пересмотрел решение об усилении мониторинга политически значимых лиц (РЭР). Поправку, вызвавшую обеспокоенность у партнеров Украины, отклонили.

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Начало мониторинга хотели отсрочить

Речь идет о поправке, которую называли "вредной". Она заключалась в том, что Украина могла создать реестр РЭР уже после вступления в Европейский Союз.

Редакция утверждена до второго чтения сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ,

– отметил Железяк.

Он также рассказал, что за соответствующее решение проголосовали 22 депутата, воздержались – 2.

"Поправка Бужанского": что это такое