"Малый бизнес столкнулся с уникальной ситуацией": сколько ФОПов закрылись за последние месяцы

В январе-марте 2025 года зарегистрировано 56 826 новых ФЛП, что примерно на 20% больше, чем в этот же период 2024 года (47 347). Вместо этого, кличество закрытых ФЛП выросло заметнее – с 71 975 в четвертом квартале 2024 года до 108 242 в первом квартале 2025 года. То есть, прирост составляет более 50%.

ФОПов стало меньше: причины

Об этом говорится в исследовании YouControl.Market, передает 24 Канал. Эта разница создает выраженное отрицательное сальдо для малого бизнеса в начале 2025 года.

Смотрите также Количество ФЛП с налоговыми долгами достигло рекордного уровня

Такой скачок аналитики объяснили "уникальной ситуацией" - вынужденным перерывом в работе Единого государственного реестра юридических лиц, который длился с конца 2024 года до 8 января 2025 года, создав специфическую картину отложенного спроса на предпринимательство в следующем периоде.

После возобновления работы реестра в начале 2025-го эти отложенные регистрации и ликвидации массово реализовались, что и привело к аномально высоким показателям открытий и закрытий ФЛП в первом квартале,

– говорится в исследовании.

Отметим, что во всех ведущих отраслях количество закрытых ФЛП в первом квартале значительно превысило число новых открытий.

Динамика по сферам занятости

Наибольший отрицательный баланс наблюдается в торговле – только за один квартал розничный сектор потерял примерно 18 тысяч ФОПов нетто (закрыто 32,7 тысяч против 14,5 тысяч вновь созданных бизнесов).

В ІТ и "других услугах" чистые потери составили около 8 – 9 тысяч ФОПов за квартал.

В общем, даже с поправкой на технические сбои, тенденция остается такой, что количество закрытых ФЛП устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране,

– добавили в YouControl.Market.

Поэтому, несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов