Как Россия несмотря на санкции получает западные чипы

России удается, несмотря на международные санкции, закупать западные электронные компоненты к ракетам и беспилотникам. Больше всего компонентов в боеприпасах, которые использовались по Украине, принадлежат нескольким американским компаниям.

Как Россия несмотря на санкции получает чипы

В расследовании Bloomberg отмечается, что в Россию попадают товары через китайские и гонконгские компании, которые позволяют обходить санкции. Проблемой для Москвы остается то, что такие транзакции гораздо дороже.

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Данные украинской разведки и Киевской школы экономики свидетельствуют о том, что в российских ракетах и беспилотниках используются чипы американских и европейских производителей.

Обратите внимание! Больше всего компонентов, которые обнаружено, от американских компаний Analog Devices – 21% из 3 871 найденных в остатках боеприпасов. Также, от компании Texas Instruments – 14%. Согласно данным таможни, Россия приобрела только чипов Analog в 2022 году на сумму 326 миллионов долларов. И это несмотря на имеющиеся ограничения.

Известно, что где-то две трети закупленных чипов Analog составляют интегральные схемы. Они входят, кстати, в список приоритетных компонентов Министерства торговли США из-за их использования в военных системах.

Кроме того, Россия закупает детали двойного назначения, а именно контроллеры стандартного интерфейса RS-232, которые обнаружены в ракете "Искандер".

По состоянию на август 2024 года через официальных дистрибьюторов можно было приобрести около 86 тысяч таких деталей.

В то же время у неавторизованных продавцов их количество превышало 4 миллиона, по данным Мэтью Хабера, исполнительного директора нью-йоркской компании Cofactr.

Стоит добавить, что часть чипов Analog, закупленных Россией, была изготовлена на заводах Китая. Около 60% компонентов в 2022 году поставила России фирма Sunny Technology. Однако ни реального офиса, ни информации в корпоративных реестрах по компании нет.

Обратите внимание! Главными поставщиками санкционной продукции в Россию являются такие компании, как Intel, Huawei, Analog Devices, AMD и Texas Instruments. Также, это китайские Lenovo, Hikvision и Inspur. И это с учетом того, что ни одного чипа китайского производства в обломках российских боеприпасов, использованных в Украине, не обнаружено.