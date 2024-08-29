Швейцария хочет отменить запрет на строительство новых АЭС

После аварии на Фукусиме Швейцария отказалась от строительства новых АЭС. Сейчас правительство готовит изменения в этом вопросе, а мораторий хотят отменить.

Швейцария отменит запрет на АЭС

До конца года правительство готовит законодательные изменения, а обсудят их уже в 2025 году. Если депутаты поддержат инициативу, этот вопрос будет вынесен на референдум.

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Напомним! Запрет на строительство новых АЭС был введен еще в 2018 году из-за опасений безопасности после аварии на АЭС Фукусима в Японии.

В настоящее время в Швейцарии действуют четыре АЭС, которые ввели в эксплуатацию в 70-80-е годы.

К слову местное правительство сообщило, что запрет несовместим с целью технологической открытости, а также создает риски для вывода из строя АЭС, действующие. К тому же, при отсутствии новых АЭС Швейцария не сможет достичь поставленной цели о нулевом уровне выбросов до 2050 года.