Как зарабатывать на прямых эфирах в YouTube

Прямые эфиры на YouTube стали не просто способом коммуникации, а полноценным инструментом заработка. Если раньше стримы ассоциировались только с геймерами, то сейчас в прямом эфире проводят обучение, запускают продукты, обсуждают новости, проводят интервью, продают одежду, косметику, онлайн-курсы - и зарабатывают на этом.

Как монетизировать прямые эфиры в YouTube?

О проверенных моделях монетизации и инструментах для тех, кто хочет трансформировать свое время в прибыль, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Как зарабатывать в TikTok: гайд для новичков

Что нужно для старта?

Прежде всего – активный YouTube-канал. Чтобы включить функцию прямых эфиров, нужно:

иметь подтвержденный аккаунт (через номер телефона);

не иметь ограничений по трансляциям за последние 90 дней;

быть готовым ждать до 24 часов на активацию функции.

Также желательно: работать с хорошим освещением и звуком. И использовать стрим-платформы (StreamYard, OBS Studio, Restream), если планируете профессиональный формат или несколько источников трансляции.

Какие основные способы заработка на YouTube-стримах?

Суперчат (Super Chat) и суперстикеры

Во время прямого эфира зрители могут донатить средства, чтобы выделить свои комментарии. Суперчат – это своеобразное "платное внимание". Механизм прост – чем больше платишь, тем дольше и ярче видно твое сообщение.

Инструмент доступен после подключения монетизации (1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за последний год).

Подписки на канал (Memberships)

Зрители могут ежемесячно поддерживать канал финансово, получая бонусы, такие как доступ к закрытым стримам, ранний доступ к видео, особые эмодзи. Это удобно для авторов, которые регулярно ведут прямые эфиры с эксклюзивным контентом.

Функция – доступна для каналов с более 1000 подписчиков.

Реклама в прямых эфирах

YouTube позволяет вставлять рекламу во время стрима (как автоматически, так и вручную). Это короткие видео или баннеры, которые видит аудитория во время эфира. Также платформа предлагает монетизацию после завершения стрима, как обычного видео.

Партнерские программы (Affiliate)

Достаточно популярный способ заработка – упоминать партнерские товары/услуги в эфире и оставлять ссылки в описании к трансляции. Например, если вы тестируете технику, готовите в прямом эфире или делитесь лайфхаками - это способ получать % от продаж.

Прямые продажи собственного продукта или услуги

Идеально подходит для экспертов, коучей, дизайнеров, консультантов. Во время эфира вы можете: презентовать курс; продать место на мастер-классе; рассказать о новой коллекции товаров; ответить на вопросы в реальном времени.

Это усиливает доверие и мотивирует аудиторию действовать сразу.

Что работает лучше всего в стримах?

По тематике – это образование, обзоры, DIY, психология, бизнес, маркетинг, красота. Если говорить о формате, то лучше всего подойдут – Q&A, стримы с гостями, "живые" распаковки, вебинары, открытые консультации.

Старайтесь добавлять в стримы интерактивность, вроде голосования, озвучивайте вопросы из чата, проводите конкурсы во время эфира.

И конечно, ваши стримы должны быть регулярными. Эфиры по расписанию собирают большую аудиторию.

Важно, что. Контент должен соответствовать политикам YouTube. Платформа может блокировать эфиры за авторские права (музыка, фоновые видео). Доходы с YouTube облагаются налогом – в случае официальной монетизации лучше иметь ФЛП или другую форму легализации.