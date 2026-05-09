Не только блогеры-миллионники: как можно зарабатывать деньги в инстаграме в 2026 году

Инстаграм перестал быть только соцсетью для эстетических фото и видео – платформа давно превратилась в полноценный инструмент заработка, доступный не только блогерам-миллионникам. Все чаще доход получают даже небольшие страницы с активной аудиторией и узкой тематикой.

Как зарабатывать деньги в инстаграме?

Способов монетизации сегодня существует немало – от рекламы и партнерств до продажи собственных товаров. 24 Канал объясняет, какие варианты заработка самые популярные и что для этого нужно.

Барьер для входа в сферу сейчас ниже, чем когда-либо прежде. Чтобы начать зарабатывать на контенте, больше не нужны профессиональная камера, студия или многотысячная аудитория – часто достаточно смартфона, точной тематики и регулярного постинга.

У Forbes отмечают, что среди самых перспективных платформ для создателей контента остаются инстаграм, тикток и ютуб. Именно там авторы чаще всего строят аудиторию, сотрудничают с брендами и продвигают собственные продукты или услуги.

Инстаграм по-прежнему считается престижной платформой для сотрудничества и достижения результатов среди авторов и брендов,

– отметила Лия Габерман, преподавательница инфлюенсер-маркетинга в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA).

Вариант №1 – размещение рекламных публикаций

Это один из самых распространенных способов заработка в инстаграме. Компании платят авторам контента за рекламные сообщения, stories, reels или другие интеграции. Интересно, что сейчас бизнес все чаще сотрудничает с небольшими тематическими страницами, если они имеют активных подписчиков и доверие аудитории.

Вариант №2 – создание контента для других

Отдельное направление заработка в соцсетях – UGC-контент (user-generated content), когда автор создает для бренда фото или видео, которые выглядят "естественнее" классических рекламных роликов.

Эксперты Vogue отмечают, что такое направление остается эффективным инструментом продаж и продвижения, хотя подходы к его использованию постепенно меняются.

Вариант №3 – собственный онлайн-магазин

Итак, инстаграм – это не только платформа для контента, но и полноценная площадка для бизнеса, где продают одежду, косметику, аксессуары, декор, цифровые продукты и даже услуги. Для многих именно он стал первым шагом к собственному делу, ведь начать здесь можно без отдельного сайта или больших вложений.

Важно! Не стоит забывать об официальной регистрации предпринимательской деятельности и уплате налогов. В Украине для открытия интернет-магазина необходимо оформить ФЛП или ООО.



На упрощенной системе налогообложения придется платить единый налог, единый социальный взнос (для зачисления страхового стажа) и военный сбор. А вот определить группу ФЛП можно, ориентируясь на лимиты годового дохода, пишет Дия.

Что стоит знать украинским предпринимателям?

Напомним, если доступ к кредитам ограничен, предпринимателям пригодятся гранты для бизнеса. Более того, в 2026 году продлили государственную программу, которая позволяет получить до 1 миллиона гривен на развитие собственного дела.

Если вы или ваша компания хотите отличиться на рынке – стоит зарегистрировать торговую марку. Это дает владельцу исключительное право на ее использование, а еще является условием для регистрации домена в зоне UA.