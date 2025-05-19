Как зарабатывать деньги в Instagram: практический гид

За последние годы Instagram превратился в полноценную платформу для бизнеса, самовыражения и заработка. Тысячи людей в мире, и в Украине тоже, ежедневно получают доход благодаря Instagram.

Инфлюенс-маркетинг: реклама в аккаунте

Самый очевидный способ заработка в Instagram – размещение рекламных публикаций. Если у вас есть активная аудитория, бренды могут платить за упоминание о своих товарах или услугах. Как зарабатывать в Instagram, разбирался 24 Канал.

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Чтобы быть инфлюенсером, нужно создавать качественный контент и набрать подписчиков (обычно от 3–5 тысяч уже начинают приходить первые запросы на рекламу).

Поэтому, когда компании предлагают вам сотрудничество, вы размещаете сторис или посты с пометкой бренда, за это и получаете оплату.

Сколько можно заработать: Цена за пост зависит от количества подписчиков, уровня вовлеченности аудитории и вашей ниши. У микроинфлюенсеров (3–10 тысяч подписчиков) цена стартует от 20–50 долларов за пост. У топ-блогеров с аудиторией 100 тысяч – это уже сотни и тысячи долларов.

Продажа собственных продуктов и услуг

Instagram прекрасно работает как витрина для ваших товаров или услуг:

handmade-изделия,

консультации (психология, коучинг, фитнес, маркетинг),

онлайн-курсы,

книги или мерч,

и даже выпечка или букеты на заказ.

Например, вы психолог и и ведете страницу с советами, параллельно продаете консультации, вебинары или чек-листы. Или мастерица украшений и публикуете свои изделия, принимаете заказы через директ – и развиваете свой бизнес.

Аффилированный маркетинг (партнерские программы)

Это вариант для тех, кто не имеет своего продукта, но умеет убедительно советовать. Вы размещаете партнерскую ссылку на товар/услугу – и получаете комиссию с продаж.

Плюсы:

Не нужно иметь склад, товар или предоставлять услуги.

Можно зарабатывать даже с небольшой аудиторией, если она вам доверяет.

Минусы:

Доходы сильно зависят от активности аудитории.

Instagram-магазин

Instagram позволяет подключить витрину с товарами, обозначать их на фото и направлять людей в магазин.

Это может быть: интеграция с Shopify или другим e-commerce сервисом; продажа напрямую через сообщения.

Схема идеально работает в нишах одежды, косметики, аксессуаров, декора.

Создание контента для других

Не обязательно быть звездой Instagram, чтобы на нем зарабатывать. Можно:

вести аккаунты для клиентов как SMM-специалист,

делать фото или рилс для брендов,

писать тексты для постов,

заниматься сторителлингом или дизайном.

Эта робото прекрасно подойдет для копирайтеров, фотографов, дизайнеров, видеографов, контент-криэйторов.

Продажа визуала: пресеты, шаблоны, фильтры шаблоны

Многие пользователи хотят иметь "красивый Instagram", но не умеют обрабатывать фото или оформлять страницу. Здесь появляется спрос на:

фирменные шаблоны для сторис и постов,

фильтры (пресеты для Lightroom),

визуальные гиды.

Платный доступ к контенту (через закрытые страницы или Patreon)

Можно создать закрытый профиль, доступ к которому получают только те, кто платит. Это может быть:

полезный контент (например, о бизнесе, психологии, материнстве),

эротический контент (через OnlyFans или другие платформы),

поддержка творчества (через донаты или подписки).

Проведение розыгрышей (гивов)

Розыгрыши - спорный, но до сих пор популярный способ заработка. Организаторы собирают деньги с участников, формируют призовой фонд и продвигают ваш аккаунт через giveaway.

Но! Гивы имеют недолговременный эффект и часто дают "мертвых" подписчиков. Поэтому как инструмент – не для каждого. Было время, когда гивы приносили прибыль, подписчиков, но сейчас подобные розыгрыши менее популярны.

Успех в Instagram

Поэтому, Instagram – это настоящая площадка возможностей. Но деньги не появляются мгновенно. Чтобы зарабатывать, нужно:

создавать качественный контент,

понимать свою аудиторию,

строить доверие и активность,

и, конечно, быть последовательным(ой).

Успешные Instagram-проекты – это всегда сочетание креатива, стратегии и терпения. Если вы ищете гибкий способ монетизировать свои навыки, – Instagram может стать хорошим стартом или дополнением к основному делу.