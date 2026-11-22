Зарплата в размере 100 – 150 тысяч гривен в месяц – не выдумка для украинского рынка труда. Хотя найти такое предложение нелегко. Среди самых высокооплачиваемых профессий в октябре лидировали штукатуры с медианной зарплатой 90 тысяч гривен.

Где появилась вакансия с зарплатой 150 тысяч гривен

Как сообщили 24 Каналу в OLX Работа, в августе 2026 года на платформе было только одно объявление с зарплатой 150 тысяч гривен. Оно касалось сферы "Медицина / фармацевтика" и было размещено в Херсонской области.

Это самая высокая медианная зарплата среди упомянутых в данных региональных категорий.

Важно! Речь идет лишь об одном объявлении. Такое предложение не свидетельствует о типичном уровне оплаты для всех работников медицинской или фармацевтической сферы.

Другие высокие медианные зарплаты в августе фиксировались в сфере недвижимости:

60 тысяч гривен в Киевской области;

55 тысяч – в Одесской;

50 тысяч – в Хмельницкой.

Каким специалистам предлагают самые высокие зарплаты

В октябре 2026 года самые высокие предложения по зарплате на OLX Работа были в сфере строительства и облицовочных работ. Больше всего могли зарабатывать штукатуры – медианная зарплата для них составляла 90 тысяч гривен.

В перечень высокооплачиваемых специальностей также вошли:

дальнобойщики, каменщики и фасадчики – 70 тысяч гривен;

плиточники – 65 тысяч гривен;

рихтовщики – 61,5 тысячи гривен;

маляры – 60 тысяч гривен;

строители – 57,5 тысяч гривен;

сантехники – 53,75 тысячи гривен;

автомаляры, прорабы, машинисты экскаваторов, монтажники и электрики – 50 тысяч гривен.

Таким образом, по имеющимся данным, именно рабочие специальности имеют одни из самых высоких и заметных предложений по зарплате. В то же время медианная оплата даже для лидеров этого списка пока не достигает 100 тысяч гривен.

К слову, официальная " минимальная зарплата" на бумаге и в кошельке отличается. Таким образом, один час работы в Украине стоит 52 гривны, а в месяц – 8 647 гривен. Но из этой суммы ежемесячно вычитаются еще обязательные платежи – НДФЛ и военный сбор. В общей сложности сумма налогов составляет 1 988 гривен.