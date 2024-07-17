Как начисляют зарплату на прифронтовых территориях

Несмотря на войну на прифронтовых территориях продолжает работать множество рабочих, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Поэтому Правительство увеличило зарплату для лиц, которые до сих пор выполняют свои обязанности на государственных предприятиях и учреждениях в зоне возможных и активных боевых действий.

Какие зарплаты в зоне боевых действий

Работники бюджетных учреждений и организаций ежемесячно получают надбавку в период военных действий. Дополнительные деньги платят за особые условия труда:

Читайте также Индекс ожидания инвесторов в Германии впервые за 2024 год ухудшился

на территориях возможных боевых действий – в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.

Также работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, расположенных и непосредственно предоставляющих социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада,

– написали на Правительственном портале.

Ранее перечень работников, которые подпадали под повышение, согласовывался с соответствующей областной военной администрацией, однако сейчас данный этот процесс может происходить более оперативно, потому что перечень будут согласовывать районные военные администрации.

Какие специалисты нужны сейчас больше всего