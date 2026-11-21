Работа в "Новой почте" включает десятки различных должностей – от операторов отделений до водителей и комплектовщиков на терминалах. Заработная плата зависит от обязанностей, рабочей нагрузки и даже от города трудоустройства.

Сколько платят сотрудникам "Новой почты" в Украине

Уровень заработной платы в компании"Новая почта" составляет в среднем от 20 000 до 38 000 гривен в зависимости от выбранной должности, рабочей нагрузки и начисленных бонусов. Работодатель обеспечивает официальное трудоустройство и стабильно выплачивает "белую" заработную плату два раза в месяц. Конечная сумма в расчетном листе может формироваться до вычета налогов или выплачиваться "начисто" на руки с учетом премиальных выплат.

Какие ставки действуют для персонала отделений и логистических терминалов

Финансовые условия для специалистов, ежедневно обслуживающих клиентов и грузы, заметно дифференцированы в зависимости от уровня ответственности и физической нагрузки:

Оператор почтового или грузового отделения: доход колеблется в пределах 20 000 – 32 000 гривен (средний показатель зафиксирован на отметке 22 000 гривен);

доход колеблется в пределах 20 000 – 32 000 гривен (средний показатель зафиксирован на отметке 22 000 гривен); Старший оператор или администратор отделения: выплаты начинаются от 25 000 гривен;

выплаты начинаются от 25 000 гривен; Приемщик грузового отделения: ежемесячно получает от 24 400 до 26 400 гривен;

ежемесячно получает от 24 400 до 26 400 гривен; Комплектовщик заказов на складе: стабильно получает 26 000 – 28 000 гривен;

стабильно получает 26 000 – 28 000 гривен; Грузчик: зарабатывает от 23 000 до 38 000 гривен за счет высокой интенсивности работы;

зарабатывает от 23 000 до 38 000 гривен за счет высокой интенсивности работы; Охранник объектов: ставка варьируется от 20 000 до 21 000 гривен.

На какой заработок могут рассчитывать курьеры и водители

В логистической сфере размер ежемесячного заработка напрямую зависит от использования личного или служебного транспорта. Водители, управляющие автомобилями из автопарка компании, получают доход от 25 000 до 35 000 гривен.

Для курьерской службы ситуация выглядит следующим образом:

Пеший курьер: зарабатывает от 17 000 до 20 000 гривен;

зарабатывает от 17 000 до 20 000 гривен; Курьер на служебном автомобиле: получает от 25 000 до 27 000 гривен;

получает от 25 000 до 27 000 гривен; Курьер с собственным грузовым автомобилем: заработок достигает 50 000 гривен и более, однако эта сумма включает компенсацию расходов на топливо и текущую амортизацию транспортного средства.

В каких городах операторам платят больше всего

Географический фактор играет важную роль в формировании заработной платы. На базовых должностях, в частности у операторов отделений, наблюдается заметный разрыв между региональными центрами:

Львов: примерно 24 500 гривен;

примерно 24 500 гривен; Киев: 24 000 – 25 000 гривен;

24 000 – 25 000 гривен; Ужгород и Ивано-Франковск: около 22 500 гривен;

около 22 500 гривен; Одесса: ориентировочно 22 000 гривен;

ориентировочно 22 000 гривен; Харьков: около 21 500 гривен;

около 21 500 гривен; Николаев: примерно 20 000 гривен;

примерно 20 000 гривен; Днепр: около 19 000 гривен.

К слову, компания " Новая почта " создала собственную ПВО. Таким образом, частная противовоздушная оборона уже имеет на счету первые сбитые беспилотники. Также компания работает над развитием возможностей для тушения пожаров, возникающих в результате вражеских атак. В настоящее время пожары на объектах компании частично тушат сотрудники до прибытия ГСЧС. Совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов отметил, что сейчас компании ищут в Европе пожарные машины для создания собственных служб.