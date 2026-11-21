Скільки платять працівникам "Нової пошти" в Україні

Рівень заробітної плати у компанії "Нова пошта" становить у середньому від 20 000 до 38 000 гривень залежно від обраної посади, навантаження та нарахованих бонусів. Роботодавець забезпечує офіційне працевлаштування та виплачує "білу" заробітну плату стабільно двічі на місяць. Кінцева сума в розрахунковому листі може формуватися до вирахування податків або видаватися "чистими" на руки з урахуванням преміальних виплат.

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Які ставки діють для персоналу відділень і логістичних терміналів

Фінансові умови для фахівців, які щодня обслуговують клієнтів і вантажі, помітно диференційовані залежно від рівня відповідальності та фізичного навантаження:

Оператор поштового або вантажного відділення: дохід коливається в межах 20 000 – 32 000 гривень (середній показник зафіксовано біля позначки 22 000 гривень);

дохід коливається в межах 20 000 – 32 000 гривень (середній показник зафіксовано біля позначки 22 000 гривень); Старший оператор або адміністратор відділення: виплати стартують від 25 000 гривень;

виплати стартують від 25 000 гривень; Приймальник вантажного відділення: щомісяця отримує від 24 400 до 26 400 гривень;

щомісяця отримує від 24 400 до 26 400 гривень; Комплектувальник замовлень на складі: стабільно має 26 000 – 28 000 гривень;

стабільно має 26 000 – 28 000 гривень; Вантажник: заробляє від 23 000 до 38 000 гривень за рахунок високої інтенсивності роботи;

заробляє від 23 000 до 38 000 гривень за рахунок високої інтенсивності роботи; Охоронник об'єктів: ставка варіюється від 20 000 до 21 000 гривень.

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На які заробітки можуть розраховувати кур'єри та водії

У логістичному напрямку розмір щомісячного заробітку напряму залежить від використання власного чи службового транспорту. Водії, які керують автомобілями з автопарку компанії, мають дохід від 25 000 до 35 000 гривень.

Для кур'єрської служби ситуація виглядає наступним чином:

Піший кур'єр: заробляє від 17 000 до 20 000 гривень;

заробляє від 17 000 до 20 000 гривень; Кур'єр на службовому авто: отримує від 25 000 до 27 000 гривень;

отримує від 25 000 до 27 000 гривень; Кур'єр із власним вантажним автомобілем: заробіток сягає 50 000 гривень і більше, однак ця сума включає компенсацію витрат на пальне та поточну амортизацію транспортного засобу.

У яких містах операторам платять найбільше

Географічний фактор відіграє вагому роль у формуванні окладів. На базових посадах, зокрема операторів відділень, спостерігається відчутний розрив між регіональними центрами:

Львів: приблизно 24 500 гривень;

приблизно 24 500 гривень; Київ: 24 000 – 25 000 гривень;

24 000 – 25 000 гривень; Ужгород та Івано-Франківськ: близько 22 500 гривень;

близько 22 500 гривень; Одеса: орієнтовно 22 000 гривень;

орієнтовно 22 000 гривень; Харків: близько 21 500 гривень;

близько 21 500 гривень; Миколаїв: приблизно 20 000 гривень;

приблизно 20 000 гривень; Дніпро: близько 19 000 гривень.

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До слова, Нова пошта створила власну ППО. Відтак, приватна протиповітряна оборона вже має перші збиті безпілотники. Також компанія працює над розвитком можливостей для гасіння пожеж, що виникають внаслідок ворожих атак. Наразі частково пожежі на обʼєктах компанії гасять працівники, до приїзду ДСНС. Співвласник групи компаній Nova В'ячеслав Климов зазначив, що зараз бізнеси шукають в Європі пожежні машини для створення власних служб.