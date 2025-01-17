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17 января 2025, 16:16
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Правительство может повысить зарплаты полицейским: в МВД озвучили их средний заработок сейчас

Анастасия Лукашевская

Кабинет Министров Украины рассматривает возможность повышения заработных плат для сотрудников Национальной полиции. Однако конкретные сроки принятия решения пока остаются неизвестными.

Зарплаты полицейских не пересматривали 2 года

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает 24 Канал.

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Министр отметил, что на протяжении последних двух лет зарплаты полицейских не индексировались, соответственно они также не повышались.

Какие зарплаты у полицейских

По словам Клименко, работники Нацполиции дополнительно получают выплаты в размере 10 тысяч гривен, а в регионах, где ведутся боевые действия, эта сумма возрастает до 30 тысяч гривен.

Средняя заработная плата полицейского в Украине сейчас составляет 34 – 36 тысяч гривен. Вопрос повышения зарплат, возможно, будет рассматриваться на уровне правительства, но это будет предусматривать недифференцированный подход по всей стране,
– заявил Игорь Клименко.

При этом, министр уточнил, что сейчас в Харьковской и Донецкой областях зарплаты в полиции несколько больше.

Заметьте. Пока неизвестно, когда Кабинет Министров может начать рассмотрение вопроса. Поэтому никаких сроков потенциального роста окладов нет.