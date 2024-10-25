Какими будут зарплаты военнослужащих с 1 ноября
25 октября 2024, 17:46Читати новину українською
В Украине заработная плата военных останется неизменной с 1 ноября. Согласно действующим правилам, размер вознаграждения сохранится как минимум до конца 2024 года.
Какие зарплаты военнослужащих
До конца 2024 года минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составит 33 тысячи гривен. Эта сумма состоит из минимального оклада солдата-срочника (20 тысяч гривен) и оклада по воинскому званию (13 тысяч гривен).
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Обратите внимание! Указанные выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.
Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих составляет:
- 30 тысяч гривен – для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в условиях обороны Украины и защиты населения от военной агрессии РФ;
- 50 тысяч гривен – для военных, которые выполняют боевые (специальные) задачи в органах военного управления, штабах и командовании, занимающихся оперативным управлением подразделениями;
- 70 тысяч гривен – доплаты для военных, которые находятся на передовой в течение месяца.
- 100 тысяч гривен – для военных, находящихся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию после полученных травм, а также для тех, кто попал в плен;